32 arrestados por venta de drogas “poderosas” en calles de Nueva York

Más de 30 personas fueron acusadas formalmente en El Bronx (NYC) por su presunta participación en redes delictivas que, durante años, han aterrorizado a la comunidad.

Darcel Clark, fiscal del distrito de El Bronx, señaló que los sospechosos presumían de que las drogas que vendían eran tan potentes que los consumidores se desplomaban en plena calle.

“Es un nuevo día para ‘The Hub'”, declaró la comisionada de la Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, en referencia a la intersección donde convergen cuatro calles principales en el barrio Mott Haven.

Tisch y la fiscal Clark anunciaron el desmantelamiento de cinco redes de narcotráfico independientes y la acusación de 32 personas que operaban un mercado de drogas donde no existía el menor intento de ocultamiento.

“Los residentes, compradores, comerciantes y transeúntes tenían que soportar la venta flagrante de drogas a cualquier hora del día”, afirmó Clark. La Policía de Nueva York también incautó 30 libras de fentanilo, 12 libras de metanfetamina cristalina y un kilo de cocaína.

“En las escuchas telefónicas se oye a los acusados ​​y a sus proveedores hablar de sus ‘marcas’… describiéndolas como demasiado potentes y capaces de hacer que la gente se desplomara”, señaló Clark.

“Esta investigación de larga duración comenzó en febrero de 2025 como respuesta directa a las preocupaciones de la comunidad sobre las condiciones en ‘The Hub'”, explicó la comisionada Tisch. “Se vendían y consumían drogas abiertamente. El flujo de peatones en la zona comercial disminuyó y aumentó la tasa de locales comerciales vacíos”.

La policía de Nueva York confía en que el desmantelamiento de estas cinco organizaciones criminales tendrá un impacto duradero para frenar el tráfico y el consumo público de drogas en “The Hub”, aunque queda por ver cuánto tiempo llevará superar el estigma de la zona, comentó ABC News.

En septiembre de 2023 un bebé hispano murió en El Bronx (NYC) tras consumir fentanilo que estaba almacenado ilegalmente en su guardería. El creciente suministro de fentanilo ha exacerbado la epidemia de drogas en la ciudad de Nueva York: el mortal opioide se detecta en el 80% de las muertes por sobredosis, según el Departamento de Salud (DOH).

Operativos similares

En mayo cuatro hispanos ​​fueron arrestados tras una larga investigación sobre un servicio de entrega de drogas que operaba desde un lujoso edificio de apartamentos en El Bronx (NYC) y distribuía cocaína en Manhattan, Queens y Brooklyn.

En abril Nankel Stuardo Solórzano, residente de 47 años de East Orange, fue detenido en una de las mayores incautaciones de drogas jamás realizadas en Nueva Jersey. También ese mes Heidi Rodríguez fue acusada de varios delitos graves tras una investigación realizada por la Unidad de Narcóticos del Departamento de Policía del condado Westchester (NY).

A fines de marzo de 2026 la DEA acusó a Arístides Cabrera, alias “Buddha”, como sospechoso de delitos relacionados con drogas que resultaron en el envenenamiento mortal de un niño de 12 años en su hogar en El Bronx (NYC). En febrero un padre y su novia fueron acusados por el envenenamiento fatal con fentanilo de un niño de 4 años en Brooklyn (NYC).

En enero seis residentes de El Bronx (NYC) fueron arrestados en relación con la incautación de 13 libras de fentanilo valoradas en $1 millón de dólares. En diciembre Víctor Garrido fue arrestado luego de que la Agencia Antidrogas (DEA) hallase 300 libras (130 kilogramos) de metanfetamina cristalina ocultos en su camión de frutas en Brooklyn (NYC).

En marzo de 2025 Joshua Guzmán fue acusado de vender fentanilo y otros narcóticos a agentes de policía encubiertos, y además por proporcionar carfentanilo, otra sustancia letal, causando la muerte de un joven de 27 años en Long Island (NY). En julio de 2024 ocho hispanos de tres familias fueron acusados por venta de drogas y armas desde una tienda y un auto estacionado afuera del estadio de los NY Yankees, crimen que se practicaba incluso durante partidos de beisbol, según los fiscales.

En otro caso similar, en mayo de ese año 30 personas fueron arrestadas en una redada de drogas y armas en el condado Orange de Nueva York, en una de las más grandes operaciones antinarcóticos en la historia de esa región. Muchas de las armas y drogas se vendían desde un camión de comida en el centro de Newburgh, al lado del tribunal de la ciudad. También ese mes 21 sospechosos fueron detenidos en una redada masiva antidrogas en Staten Island (NYC). El grupo incluía al empresario y líder comunitario Ettore Mazzei, quien fue acusado de 61 cargos por tráfico de drogas, extorsión y fraude.

En septiembre de 2023 un bebé hispano murió en El Bronx (NYC) tras consumir fentanilo que estaba almacenado ilegalmente en su guardería. El creciente suministro de fentanilo ha exacerbado la epidemia de drogas en la ciudad de Nueva York: el mortal opioide se detecta en el 80% de las muertes por sobredosis, según el Departamento de Salud (DOH).

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