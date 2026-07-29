Líderes del PPD truenan contra declaración de Socialistas Democráticos de EE.UU. (DSA) a favor de la independencia de Puerto Rico

NUEVA YORK – Líderes del Partido Popular Democrático (PPD) tronaron contra la declaración a favor de la independencia de Puerto Rico por parte de Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA).

El analista Armando Valdés Prieto consideró que lo que el grupo debería impulsar es el derecho de los puertorriqueños a escoger entre diversas opciones de estatus.

“Los estadistas e independentistas han hecho causa común para promover consultas que excluyen el estatus actual. En cambio, el comisionado residente, Pablo José Hernández, el demócrata de mayor rango en Puerto Rico y el funcionario electo que más votos obtuvo en las elecciones de 2024, presentó legislación en el Congreso que incluye cuatro opciones de estatus, el ELA (Estado Libre Asociado), la estadidad, la independencia y la libre asociación- y pretende solo que todos los puertorriqueños puedan expresar sus preferencias. Yo les sugeriría que escuchen al comisionado residente quien legítimamente representa a más puertorriqueños que cualquier otra figura en la isla o en el continente”, expuso el estratega político en declaraciones escritas.

El ELA es el sistema de gobierno vigente en Puerto Rico desde el 1952. Opera bajo la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, lo que significa que Puerto Rico sigue estando bajo los poderes plenarios del Congreso federal, aunque cuenta con una Constitución local, Legislatura, sus propias agencias y tribunales.

El PPD, sin embargo, se ha negado a apoyar cualquier consulta federal que excluya al ELA como una opción, a pesar de su carácter territorial.

El asesor de la emisora Radio Isla argumentó que los miembros de DSA buscan imponerle la independencia a los puertorriqueños.

“Más aún, promover la imposición de la independencia, como hacen esos líderes socialistas, es querer decidir por los puertorriqueños acerca de su futuro, optando por la alternativa de status que goza de menor apoyo en Puerto Rico”, afirmó Valdés Prieto.

El también exdirector ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) hizo referencia a una reciente encuesta de Institute of Social Research (ISR) de la Universidad de Michigan y el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que arrojó que el 35% de los puertorriqueños apoya el ELA, el 32% la estadidad y 18% la independencia.

Añadió que, en el más reciente plebiscito celebrado en la isla en el 2024 e impulsado por miembros del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), la independencia obtuvo solo el 11.8% de los votos.

Este argumento ha sido rechazado por independentistas que plantean que el 29.57% que obtuvo la libre asociación cuenta como opción de soberanía, por lo que el por ciento para esa alternativa es mayor.

“Imponer la independencia desde los pasillos del Congreso a más de 3 millones de ciudadanos americanos sería un acto inusitado y antidemocrático, más afín con la visión nativista de (Donald) Trump que con la visión inclusiva del Partido Demócrata, y provocaría el disenfranchisement (privación del derecho al voto) de la mayoría de electores que apoyan el ELA o la estadidad”, puntualizó Valdés Pietro.

El comunicado conjunto también incluye expresiones de la senadora Ada Álvarez Conde, quien indicó que “lo justo y lo democrático es que todas las opciones estén en la papeleta de cualquier proceso de estatus. Eso es precisamente lo que ha propuesto el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández Rivera”.

El “Puerto Rico Democratic Self-Determination Act” o Ley de Autodeterminación Democrática de Puerto Rico propone un plebiscito con aval del Congreso, pero con la opción del ELA.

Al momento, cuenta con nueve coauspiciadores demócratas en la Cámara baja. Ninguno es de origen puertorriqueño. Las congresistas boricuas de NY, Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez, quienes han liderado este debate en Washington D.C. tronaron contra el esfuerzo legislativo al tildarlo de colonialista y poco serio por incluir la alternativa territorial.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Populares (AMP), Anibelle Sloan Altieri, consideró que DSA “debería dedicarse a combatir las prácticas nefastas del gobierno de Donald Trump”. “Nosotros entendemos que EE.UU. vive una crisis en muchos sectores a causa de las políticas de Trump. Que los Socialistas Democráticos atiendan esa realidad”, emplazó la abogada.

Durante el fin de semana, el Comité Internacional de DSA circuló una declaración en su sitio web en la que catalogó el actual estatus territorial de Puerto Rico como “colonial”.

“Los Socialistas Democráticos de EE.UU. (DSA) sostienen que el actual estatus territorial de Puerto Rico es, inequívocamente, colonial. Reafirmamos nuestra defensa del derecho de Puerto Rico a la libre determinación y a la independencia. EE.UU. debe ceder el control mediante una transición ordenada, que fomente una nación soberana y económicamente resiliente”, expusieron los miembros de la organización más grande de socialistas en EE.UU.

Además pidieron al Congreso que inicie un proceso de descolonización en el archipiélago y que le transfiera todos los poderes soberanos a través de un gobierno elegido democráticamente.

“Rechazamos rotundamente el colonialismo y reconocemos que la independencia es la solución. El colonialismo contradice todos los principios estadounidenses de libertad. Por ello, comprometemos a nuestra membresía, nuestro tiempo y nuestros recursos organizativos para ganar esta lucha, tanto dentro como fuera del Congreso”, afirmaron.

El llamado se suma al que hicieron previamente el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la candidata al Congreso por el distrito 13, Darializa Avila Chevalier, a favor de la independencia para Puerto Rico.

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