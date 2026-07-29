(VIDEO) Juan Dalmau sobre una potencial nueva “Alianza” en P.R. en el 2028: la”Patria Nueva” continúa más vigente que nunca

NUEVA YORK – Juan Dalmau, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), confirmó a El Diario que mantiene conversaciones para una potencial nueva “Alianza” de cara a las elecciones del 2028 en Puerto Rico.

En entrevista exclusiva, Dalmau afirmó que el proyecto de “Patria Nueva” o plan de gobierno del PIP continúa hoy más vigente que nunca en medio de las denuncias de corrupción en el Partido Nuevo Progresista (PNP) y la falta de una postura firme por parte del Partido Popular Democrático (PPD) sobre temas como el estatus territorial.

En esa dirección, Dalmau se expresó disponible para una tercera candidatura a la gobernación de Puerto Rico.

Bajo el junte con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y con un discurso centrado en combatir el bipartidismo, Dalmau quedó en segundo lugar en las elecciones generales del 2024 en Puerto Rico en su aspiración a la gobernación. Con un 30.77% de los votos, Dalmau superó al candidato del PPD, Jesús Manuel Ortiz, quien obtuvo un 21.47%.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, ganó con 41.26% de los votos, según los resultados finales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Dalmau reconoció que las conversaciones para concretar un nuevo convenio electoral no pueden ser forzadas y que deben incluir a más líderes de organizaciones de base y comunitarias.

A continuación la segunda parte de la entrevista exclusiva a Juan Dalmau:

El Diario: “¿Por qué intentar llegar una vez más al puesto de la gobernación, porque ya han sido varios intentos; ¿por qué nuevamente?; ¿qué le hace pensar que en esta ocasión pudiera avanzar más que en la última contienda?”

Dalmau: “Primeramente, el proyecto de ‘Patria Nueva’ y el proyecto de cambio de país continúa hoy día más vigente que nunca. En momentos en que Puerto Rico atraviesa la precariedad de un Gobierno señalado por corrupción, la quiebra, las expresiones de una Junta de Control Fiscal (FOMBPR) que se resiste a retirarse y desea mantener un control sobre los asuntos esenciales del país y cómo el bipartidismo ha sido cómplice y culpable del colapso de nuestro sistema político, gubernamental y económico, ahora es más vigente que nunca. A la pregunta que se me hace yo lo que respondo es que me hago disponible porque estoy muy consciente de la responsabilidad. Será en su momento, cuando venga el proceso de radicación de candidaturas, que se tomará la determinación por parte de los organismos internos de la colectividad y de las conversaciones que haya a lo interno en los procesos democráticos del Partido (Independentista), pero de que yo no me quito y de que, sí, que estoy muy consciente de mi responsabilidad histórica, lo estoy. Más aún, porque el único candidato que representa una opción política, porque esto va más allá de mi persona, que en el 2012 obtuvo un apoyo electoral de 2.7% de los votos; luego en el 2016 soy electo al Senado como uno de los más votados; luego en el 2020 sacó un 14% a la gobernación y en el 2024 un 31%, de apoyo electoral y nos convertimos en una segunda fuerza política como nunca en Puerto Rico”

El Diario: “Usted va a necesitar una alianza aquí, como la de la última ocasión, la alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). ¿Usted ya ha iniciado conversaciones con miembros del MVC para una potencial alianza, una nueva alianza?”

Dalmau: “En primer lugar, todavía no ha habido conversaciones con el liderato del MVC conducentes a alianzas electorales. Sí he tenido reuniones con personas del MVC, entre ellas, la coordinadora general Eva Prados sobre múltiples aspectos que nos unen en un propósito de país. Por ejemplo, la salida de la Junta de Control Fiscal, los temas ambientales, el tema de rescatar la Universidad de Puerto Rico (UPR), democratizar nuestro sistema electoral. Pero, más allá de eso, yo lo que he planteado es que nosotros tenemos que dirigirnos ahora a una “Alianza de País” que supere los entendidos que podamos llevar a cabo Victoria Ciudadana y el PIP. Es decir, nosotros tenemos que ampliar esa convocatoria que se hizo la vez pasada para incluir personas, figuras que pertenecen a organizaciones de base que día a día hacen un trabajo comunitario importante, que además sean personas que vengan de haber estado en algún momento en el Partido Popular (PPD) o en el PNP (Partido Nuevo Progresista). Para mí el criterio fundamental es que sean personas comprometidas con un gobierno honesto y con un proceso de descolonización con fórmulas no territoriales y no coloniales, y en ese proceso y en esas conversaciones sí yo he estado”

El Diario: “Para iniciar cualquier alcance más masivo, se necesita el compromiso de líderes, por ejemplo, de Victoria Ciudadana porque, si no, no hay alianza. En ese sentido, ¿qué tendría que pasar?; ¿ustedes discutieron eso?”

Dalmau: “Lo que tiene que ocurrir en primer lugar es que estas conversaciones no son forzadas, son conversaciones que van surgiendo en la marcha. Quedan dos años y cuatro meses para las próximas elecciones. Yo creo que la molestia que existe actualmente con la Administración de Jenniffer González y el PNP ha provocado que haya este ambiente de comenzar a hablar de candidaturas, pero en el pasado estas conversaciones se dieron sin forzarse. En segundo lugar, tiene que haber discreción y disciplina en estas conversaciones porque, si uno discute públicamente lo que son estrategias internas de quienes participen de esos entendidos y esa alianza, el bipartidismo va a hacer como ya lo hizo todo lo posible y a su alcance para evitar que el país tenga una opción de cambio. Así que esas conversaciones surgirán en el camino, pero no se pueden forzar y, además, deben en su momento cuando se llegue a las determinaciones correspondientes anunciarse, una vez estén planteadas”

El Diario: “Y, ¿cómo, por ejemplo, usted convencería a líderes del MVC que han tenido sus reservas con la alianza pasada y que empezaron a señalar que, por la ideología independentista, votantes se abstuvieron de votar por la Alianza y que tuvo un efecto negativo?, porque esa fue parte de la discusión que se dio después de las elecciones…Ese tipo de reto, ¿cómo ustedes lo van a manejar?”

Dalmau: “Los que han hecho expresiones públicas, lo que he escuchado del liderato de Victoria Ciudadana es que las condiciones objetivas que permitieron que la Alianza se lograra hoy día, no solamente están presentes, sino que en algunos casos se han profundizado; la crisis del país, lo que está ocurriendo con la corrupción gubernamental, el reclamo democrático de un proceso de descolonización. Así que yo pienso que las condiciones son propicias para alcanzar esa alianza. Luego de la pasada elección, la Alianza triunfó enormemente con el resultado electoral. En primer lugar, convertimos la candidatura a la gobernación como una segunda fuerza política determinante. Además de eso, el candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, aumentó los votos y también se colocó al borde de un triunfo en la ciudad capital. El día de las elecciones, precintos representativos como el 2, 3 y 4, se ganaron por candidatos de la Alianza. Claro, luego bajaron los votos irregulares que han sido señalados, y eso costó la elección, pero yo creo que la Alianza puede reclamar un triunfo que no dejaba de ser un esfuerzo que por primera vez se estaba realizando en Puerto Rico y que las complejidades de un código electoral antidemocrático hicieron del proceso uno con enormes retos. Debemos aprender de esos retos y de ese proceso para fortalecernos aún más de cara al futuro”

El Diario: “¿Usted ha discutido con Eva Prados y los líderes con los que se ha reunido la posibilidad de que el MVC pueda perder su franquicia en caso de una nueva alianza?”

Dalmau: “En las conversaciones que yo he tenido con Eva Prados, no hemos hablado sobre entendidos electorales de cara a una alianza, pero desde un principio en el cuatrienio pasado cuando comenzamos las conversaciones ambas colectividades colocamos sobre la mesa la posibilidad de que ninguna quedara inscrita y, por lo tanto, estábamos ambas organizaciones dispuestas a remediar ese asunto mediante un proceso de reinscripción que ya logró Victoria Ciudadana. Así que yo creo que eso palidece al lado de lo que es más importante. El PIP y Victoria Ciudadana no estaban compitiendo entre sí; nos ofrecimos en unos apoyos mutuos para que el país tuviera una opción de cambio y logramos esa expresión de país”

El Diario: “¿Usted ha medido la ventaja o desventaja que pudiera tener frente a candidatos como Pablo José Hernández (actual comisionado residente) ?, porque se repite constantemente que él va a ser el candidato del PPD a la gobernación y muchos entienden que tiene bastante potencial de avanzar en esta gesta si finalmente se diera la candidatura”

Dalmau: “Yo estoy preparado para cualquier candidato o candidata que se postule en las próximas elecciones. De yo ser el candidato en un contexto de alianza, yo estoy preparado, porque ya el país ha visto que el problema del bipartidismo no se resuelve cambiando de rostro; es un problema estructural, institucional. En el caso de la gobernadora, si fuera candidata, ella tiene una opinión pública muy desfavorable y hemos visto que lo que se dijo que ocurriría durante la campaña es lo que ha estado ocurriendo. En el caso del PPD, hemos visto que los mismos inversionistas políticos que son señalados como los inversionistas políticos de Politank y del PNP están aportando a las campañas del PPD. Hemos visto que la posición con respecto al estatus político del comisionado residente es una de mantenernos como una colonia a perpetuidad. Eso es una posición antihistórica, antidemocrática y contraria a la visión que tienen hoy día muchos de los que en el pasado apoyaron al PPD. Y lo otro es que en los temas sociales importantes como lo son en el caso de Puerto Rico proyectos como Esencia en Cabo Rojo, lo que es la defensa de la UPR, lo que es confrontar la Junta de Control Fiscal, en esos temas, el candidato Pablo José Hernández, si fuera candidato, tiene las mismas posiciones que tienen Jenniffer González, Thomas Rivera Schatz (presidente del Senado) y Miguel Romero (alcalde de San Juan) del PNP”

El Diario: “Varios líderes del PNP que defienden a Jenniffer González dicen que todavía es reelegible y plantean que más allá de lo que se discuta públicamente sobre escándalos (como los de alegada corrupción), ella está muy conectada con los penepés más allá de San Juan, que hace ese trabajo de base y que es reelegible en las próximas elecciones (en caso de que ganara en unas primarias antes). ¿Qué le parece a usted?”

Dalmau: “Hay una frase muy común que, cuando los mafiosos se pelean, como cada cual sabe dónde escondieron mutuamente los cadáveres y saben a quiénes le robaron, suelen ser las guerras más cruentas, y, cuando uno ve lo que está pasando en el PNP, los señalamientos principales de críticas a Jenniffer González están surgiendo del PNP, porque cada cual se conoce, cuáles son las deficiencias, los actos de corrupción, los beneficios a inversionistas políticos y a la camarilla de la casa y por eso es que, cuando Jenniffer González recibe ataques del Senado, ella ataca al presidente del Senado que son de la misma naturaleza. Así que en ese aspecto, yo estoy convencido, no solamente de que Jenniffer González no es reelegible, sino que volvemos al tema de que meramente sacar a una persona por poner a otra es como querer curar una enfermedad mortal con aspirina. El problema de fondo que tiene Puerto Rico ha sido el bipartidismo que con sus estructuras se parecen y son como gemelos separados al nacer, reciben dinero de los mismos inversionistas políticos que luego pagan factura y pretenden dominar la política pública en Puerto Rico. Por eso hace falta un gobierno honesto”

El Diario: “Durante la pasada contienda a la gobernación…parte del discurso fue que, aunque usted no defiende como parte del discurso de descolonización una fórmula específica en términos de cualquier proceso, se sabe que usted es independentista. Parte de los ataques de populares y penepés fueron sus alegados vínculos con gobiernos en Cuba, Venezuela, y muchos votantes simplemente no comulgan con esos ideales. ¿Cómo usted piensa convencer a esos electores de que usted es el candidato adecuado independientemente de que usted cree en la independencia?, porque el discurso sobre el socialismo y comunismo fue bien fuerte durante la pasada campaña”

Dalmau: “Lo importante es que el país comprenda que durante más de 50 años en Puerto Rico ha habido gobiernos populares y penepés y ni los populares han logrado avanzar un proyecto de un ELA mejorado, agrandado o fuera de la Cláusula Territorial (de la Constitución de EE.UU.) ni el PNP ha sido capaz de adelantar una agenda a favor de la estadidad. Por eso es que yo planteo y subrayo que mi compromiso es con un proceso democrático de descolonización con una Asamblea de Estatus entre fórmulas no territoriales ni coloniales. En ese otro proceso, que no es lo que se decide el día de las elecciones, en ese otro proceso, yo defenderé naturalmente en lo que creo que es mejor para Puerto Rico, la independencia como un mecanismo democrático para integrarnos al mundo económicamente, políticamente, culturalmente, pero en las elecciones generales lo que se escoge es quién va a gobernar, quién viene a limpiar la casa y quién tiene verdaderamente una voluntad descolonizadora. Lo otro es parte ya de una narrativa del cuco, de utilizar el miedo como una herramienta política que obviamente a falta de propuestas específicas se utilizó por parte del liderato popular y penepé para tratar de vincularme a mí con sistemas que nada tienen que ver con Puerto Rico ni conmigo. Por eso yo insisto en que la vocación democrática que ha tenido el PIP de participar en elecciones, de tener fe en el país de que en su momento tome una decisión democrática correcta nos ha llevado a participar por 80 años de elecciones que, aún sin haber sido electos a la gobernación, nos seguimos proponiendo la fe y la esperanza de que en su momento el país daría ese paso y ya hemos visto que ha comenzado a darlo”

En la primera parte de la entrevista exclusiva a Juan Dalmau hablamos sobre el tema del estatus de Puerto Rico y la legislación presentada por el comisionado residente para un plebiscito que incluya el ELA. Aquí la puedes leer.

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