Movimiento Victoria Ciudadana estrecha lazos con la diáspora puertorriqueña en NYC

NUEVA YORK – La coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana en Puerto Rico, Eva Prados, dijo que, como parte de su visita a Nueva York en el marco de la parada boricua, mantuvo reuniones con varias organizaciones de base comunitaria con el fin de estrechar los lazos con la diáspora.

“Compartir experiencias, establecer lazos con muchas organizaciones que están haciendo un trabajo importante, tanto a nivel social como político. Tuvimos una reunión con El Puente, que es una organización ambiental; tuvimos reuniones con “Make the Road”, que es una organización que hace un trabajo bien valioso también con las comunidades. Para nosotros, poder ver todo lo que está ocurriendo en estos otros espacios fue bien valioso”, mencionó la también excandidata al Senado por San Juan.

Prados aseguró que el crecimiento de la colectividad también va de la mano con el desarrollo de la “Red de la Diáspora” que agrupa a puertorriqueños que residen en el exterior con el fin de fortalecer la estructura organizativa del MVC.

La portavoz dijo estar convencida de que los boricuas que viven fuera ayudan a elevar la discusión de los asuntos que afectan a la comunidad tanto en los estados como en la isla.

“Nosotros queremos seguir creciendo, queremos seguir teniendo capítulos de Victoria en todas las ciudades y estados que podamos, porque nuestra diáspora es un actor clave en el futuro de Puerto Rico, así que vamos a seguir apoyándolos, ya sea a través de movilizaciones directas para impactar lo que está pasando en Puerto Rico, así como la necesidad de abolir la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico) y la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) o que se abogue por un proceso de descolonización. También, si tenemos liderato que quiera impactar lo que está pasando en su ciudad asumiendo puestos en esa ciudad, también los vamos a apoyar”, mencionó.

La falta de vinculación entre las autoridades políticas y gubernamentales de Puerto Rico con las de estados como Nueva York, Prados la asoció a la cargada agenda de funcionarios y otros líderes.

“Esas fueron conversaciones que tuvimos. También pasa que en ambos espacios se están dando muchas luchas. Yo creo que en EE.UU. hay muchas cosas que están pasando que hacen que se entretengan allá y se haga difícil conectar con lo que pasa acá (Puerto Rico) hasta que acá se vuelve un escándalo. Ahora mismo, hay mucha movilización de la diáspora por (el megaproyecto) Esencia y obviamente eso es un asunto que nos tiene acá muy asustados. La realidad es que allá las redadas migratorias son muy fuertes, lo que está pasando con los recortes en los servicios públicos, la guerra que se está promoviendo por parte del presidente (Donald Trump). Los mismos compañeros de la diáspora allá reconocen que muchas veces lo que está pasando allá hace que se les haga más difícil poder estar pendiente de lo que pasa acá y viceversa. Pero yo creo que mientras estamos separados somos más débiles y la unión es lo que nos va a hacer más fuerte de ambos lados, en cómo nosotros podemos apoyarlos a ellos allá en sus procesos”, reflexionó.

La visita de Prados y otros miembros del partido, fundado en el 2019, se dio en anticipo a las primarias en el estado. Aunque no prevaleció en la contienda, la Red de la Diáspora de MVC endosó a la boricua Jasmin Sanchéz para la Asamblea Estatal de NY por el distrito 65.

“Es súper importante que podamos visibilizar también el trabajo del liderato que está allá. Tenemos lideresas que se postularon para el proceso electoral que se dio a nivel estatal. Queremos que nuestro liderato, tanto acá como allá, tenga ese protagonismo. Así que apoyamos a nuestra Jasmín Sánchez que ha sido integrante del movimiento desde el día 1 y decidió postularse (a la Asamblea Estatal) y yo creo que fue una campaña muy bonita. Una joven que viene de los residenciales públicos y, precisamente, quiere llevar esa agenda a la Legislatura. Ella va a seguir haciendo el trabajo que tiene que hacer y esa es la idea, promover que gente que no es de partidos tradicionales, que no necesariamente tiene esa visión de partido, pero que está identificada con las comunidades más vulnerables, se tiren a la política, traten de promover cambios. Eso lo estamos viendo en NY y, definitivamente, mientras más podamos hacerlo en otras ciudades y estados también va a estar disponible Victoria Ciudadana”, expuso Prados, quien destacó sus esfuerzos para movilizar el voto boricua en las elecciones.

De cara a las elecciones de medio término, el Movimiento Victoria Ciudadana no descarta endosar otras candidaturas.

“Es un proceso interno que, a su vez, lo lleva más la Red de la Diáspora. Yo no participé en los procesos de endoso, eso lo hace la Red de la Diáspora, porque son ellos los que van a tener oportunidad de votar o no y aclaro que, precisamente, la Red de la Diáspora, es gente que reside allá (en los estados), que no vota acá. Así que es importante resaltar eso”, diferenció.

Durante su paso por la Gran Manzana, Prados también depuso ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el caso de Puerto Rico.

Prados abogó por un verdadero proceso de autodeterminación en el que se garantice la participación equitativa para seleccionar entre opciones no coloniales y no sujetas a la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, es decir, estadidad, libre asociación o independencia.

“Presentamos nuestra postura, que si bien el Movimiento Victoria Ciudadana no aboga por una fórmula de estatus en particular, ya que en nuestras filas tenemos a personas que creen en la independencia, que creen en la libre asociación o postulan para la estadidad, nos unimos por un proceso de descolonización que sea vinculante a EE.UU., y aprovechamos ese foro para insistir en la importancia de ese proceso, así que fue bien fructífero, bien esperanzador, no solamente de cosas buenas que están pasando en NY, en nuestra opinión, sino de cómo eso nos puede ayudar a traer nuevas ideas y estrategias a Puerto Rico”, apostó.

Ariel Hernández, coordinador de la Red de Descolonización de Victoria Ciudadana, también se pronunció en la jornada del pasado 22 de junio. El líder defendió la creación de una Asamblea de Estatus con representación de EE.UU. y de observadores internacionales que lleve a una consulta vinculante en la que el pueblo decida su destino final.

Líderes del MVC también participaron del almuerzo que ofreció el alcalde Zohran Mamdami en Gracie Mansion el viernes antes del desfile.

A preguntas sobre el mensaje del socialista democrático a favor de la independencia para Puerto Rico, Prados señaló que respeta su posición, pero reiteró que el MVC no favorece como institución una fórmula de estatus.

“Se le respeta al señor alcalde de cuál debe ser el futuro que él entiende. Lo importante es que esa decisión recaiga en las manos de las personas que residimos acá. Pero me pareció importante que él reconozca que el estatus actual es inaceptable…Para nosotros el estatus actual es colonial y nosotros lo rechazamos. En eso conectamos con el señor alcalde en que el estatus actual es el que tenemos que cambiar, pero es la ciudadanía que tiene que decidir cuál es el camino que debe correr y el Congreso tiene que aceptar eso y ayudar en que ese proceso se dé de forma organizada y lo antes posible”, apuntó.

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