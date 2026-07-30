Adolescente en moto ilegal murió afuera de Alcaldía de Nueva York al chocar con una mujer

Gabriel Nacato, joven de 17 años que conducía una bicicleta eléctrica ilegal cerca del Ayuntamiento de Nueva York en el Bajo Manhattan, murió ayer tras chocar con una camioneta (SUV).

La tragedia llevó a los defensores de la seguridad vial a exigir el fin de la venta de dispositivos de movilidad eléctrica ilegales de alta velocidad en los cinco distritos de la ciudad.

Nacato, quien conducía una bicicleta eléctrica modelo Deepower, y el conductor de una Chevrolet Tahoe circulaban en la misma dirección por Center St cuando chocaron cerca de Chambers St alrededor de las 8:55 a.m. del miércoles, según informó la Policía de Nueva York. El adolescente falleció en la escena.

Sonia Ariza trabajaba cerca del lugar cuando escuchó un “golpe fuerte y seco” cuando un ciclista intentaba reanimar al adolescente herido. “Se podía ver el cuerpo desde el parque y la gente gritaba”, dijo, citada por Daily News.

La conductora de la Tahoe, una mujer de 40 años, permaneció en el lugar y no fue acusada de inmediato, indicó NYPD. “Cuando salió del vehículo para ver al chico, ella todavía estaba hablando por teléfono”, relató Ariza. “Estaba allí de pie con los demás y caminaba de un lado a otro”.

La investigación a cargo de la Unidad de Investigación de Colisiones del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) sigue en curso.

Según la ley del estado de Nueva York, está prohibido el uso de bicicletas con motores eléctricos que superen los 750 vatios en las calles de la ciudad. La normativa municipal también prohíbe el uso de dispositivos de movilidad eléctrica que excedan las 25 millas por hora. La bicicleta de Nacato tenía un motor de 960 vatios y podía alcanzar una velocidad de hasta 30 millas por hora, señaló la policía.

“A este joven de 17 años le vendieron algo que nunca debió habérsele permitido comprar, y ahora ha muerto”, declaró ayer Ben Furnas, director ejecutivo de la organización Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas. “Necesitamos que la Fiscal General y el Concejo Municipal de Nueva York actúen de inmediato para poner fin a la venta de dispositivos ilegales de alta velocidad y salvar vidas. Se trata de dispositivos peligrosos de alta velocidad que ponen en riesgo a peatones, ciclistas y a los propios conductores”. El Defensor Público Jumaane Williams señaló que la noticia de esta tragedia “llegó, literalmente, a las puertas de muchos de nosotros, ya que trabajamos y tenemos nuestras oficinas aquí”. No está claro el motivo del siniestro.

La trágica muerte del adolescente Nacato se produjo tras un accidente mortal ocurrido el 28 de mayo en el puente Queensborough, cuando Francis Delvalle, de 39 años, perdió el control del patinete ilegal de alta velocidad que conducía y chocó fatalmente contra Dmytro Stechenko (35), quien circulaba en una bicicleta de pedales.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

La semana pasada Melissa Ramírez, conductora de 27 años, fue arrestada como sospechosa de haber conducido borracha, causando un choque en el que perdieron la vida un policía fuera de servicio y su novia en Danbury, Connecticut.

Además Stefanie Rock, joven agente inmobiliaria con una carrera prometedora en Manhattan (NYC), falleció tras ser atropellada por un automóvil mientras ejercitaba corriendo en Los Hamptons en Long Island (NY).