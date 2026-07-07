3 muertos por calor en la ciudad de Nueva York; lluvias también son riesgosas

Tres neoyorquinos fallecieron debido a enfermedades relacionadas con el calor durante la reciente ola de calor de cuatro días que afectó a la zona triestatal.

Esta semana se perfila con sensación térmica de 89/32C, pero los riesgos de que vuelva el calor extremo se mantienen, pues la estación veraniega aún no ha llegado a la mitad de su calendario. Joe Calvello, secretario de prensa de la alcaldía de NYC, confirmó que las tres víctimas fallecieron en sus hogares durante el fin de semana, pero no reveló sus nombres, edades ni vecindarios. “Nuestros corazones están con sus familias y seres queridos”, agregó.

En tanto, en el vecino estado Nueva Jersey se sospecha que las temperaturas sofocantes causaron al menos 25 muertes.

“El calor extremo es mortal. Cada año, aproximadamente 500 neoyorquinos pierden la vida a causa de enfermedades relacionadas con el calor”, declaró el vocero Calvello, citado por ABC News. Sugirió que el número de víctimas no fue mayor porque se tomaron medidas a tiempo, en un “enfoque integral y masivo que involucró a todo el gobierno para responder a la emergencia por calor extremo: abrimos cientos de centros de enfriamiento en los cinco distritos, ampliamos el horario de las piscinas al aire libre e intensificamos la atención a las personas mayores, a los neoyorquinos sin hogar y a otros grupos de mayor riesgo”.

Adelantó que la alcaldía de NYC seguirá manteniéndose “vigilante” ante la amenaza del calor extremo y de otras condiciones meteorológicas adversas. Por ejemplo, ayer las lluvias generaron alertas por inundación y cortes eléctricos. Hoy martes hay 55% chance de precipitaciones.

La ola de calor de cuatro días comenzó el miércoles 1 de julio y se prolongó hasta el sábado 4 con intervalos de lluvia; algunas zonas alcanzaron los 100 grados Fahrenheit (38 °C), con sensaciones térmicas aún más elevadas.

Riesgos latentes para todos

Las altas temperaturas también afectan la calidad del aire, pues el calor puede conducir a la formación de ozono a nivel del suelo, un componente importante del smog fotoquímico. NYSDEC tiene dos líneas telefónicas que informan sobre la calidad del aire (1-800-535-1345) y 1-518-402-8478. Para revisar el pronóstico del índice de calidad del aire en el estado Nueva York, pulse aquí. Además, un mapa actualizado sobre la calidad del aire en todo EE.UU. está disponible aquí. También se puede consultar por zona postal en el portal del gobierno AirNow.

Bajo ninguna circunstancia deje niños y mascotas encerradas en un auto, porque ello puede resultar mortal, incluso en minutos. La Academia Estadounidense de Pediatría advierte que la temperatura interna de un automóvil, independientemente de si las ventanas están cerradas o abiertas, puede subir hasta 40 grados F (4.5C) en una hora, incluso si afuera el termómetro marca unos 70F (21C). La mayor parte del aumento de temperatura ocurre dentro de los primeros 15-30 minutos, y ninguna cantidad de sombra es suficiente para proteger a los niños de estos peligros, destaca FDNY.

En contraste, el invierno a principios de este año dejó docenas de muertos en la ciudad por el frío extremo y al menos 6 en Long Island. En 2025 NYC registró 21 decesos directamente relacionados con el calor; esa cifra representó el mayor número de fallecimientos vinculados al calor en la ciudad en al menos una década, así como la única ocasión en que la cifra alcanzó los dos dígitos, destacó New York Post.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Consejos para prevenir y tratar la hipertermia (temperatura corporal alta):

Tome suficiente líquido durante el día, tanto agua como jugos de vegetales y frutas. Evite el café y el alcohol.

Si su casa no tiene aire acondicionado o ventiladores, mantenga las cortinas y ventanas cerradas durante el día y abiertas en la noche.

Evite el sol. La exposición prolongada siempre tiene consecuencias negativas.

Trate de vestir ropa de algodón o telas naturales, frescas y livianas, y evitar las fibras sintéticas y los colores oscuros.

No ejercite al aire libre y evite los lugares demasiados concurridos durante las horas pico de alta temperatura. Se considera que alrededor de las 3:00 p.m. es el momento de mayor calor en el día.

Ola de calor en Nueva York: ¿por qué no debería darse una ducha fría para refrescarse?

En NYC hay más de 500 centros de enfriamiento donde la población se puede resguardar del calor. Para encontrar el más cercano, las normas de acceso -algunos sólo son para adultos mayores- y el horario de funcionamiento, puede llamar al 311 o visitar este portal. Muchas piscinas públicas también están abiertas en los cinco condados de 11 a.m. a 7 p.m. (cierran una hora para saneamiento de 3 a 4 p.m.) y hay fuentes activas de agua para refrescarse en diversas plazas, parques y calles. FDNY recuerda que los hidrantes sólo pueden ser abiertos legalmente por su personal.

Adicionalmente, para evitar apagones e incendios, Con Ed recomienda: