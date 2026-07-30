Carolina Sandoval está oficialmente divorciada de Nick Hernández

En vivo, en el programa “Siéntese quien pueda”, Carolina Sandoval informó que había recibido la noticia de que su divorcio de Nick Hernández era un hecho tras dos años de proceso.

La presentadora venezolana no ocultó su felicidad al dar la noticia y luego, en declaraciones dadas a “People en Español”, aseguró que “era algo que mi alma y mi corazón necesitaban para cerrar un ciclo. Y qué mejor que en esta etapa de mi vida, en paz, tranquila, con un aprendizaje de por medio, con nuevos proyectos”.

El año pasado, Sandoval llegó a calificar este proceso de divorcio como “una pesadilla”. En ese momento, explicó en el podcast del venezolano Alejandro Chabán: “Me han puesto muchas trabas. Ha sido una pesadilla más increíble e inimaginable de mis últimos meses. No lo hubiese podido creer ni que me lo hubiese dicho una bruja en una mesa”.

Según información que se dio en ese momento, Hernández estaba buscando la forma para no cubrir la parte que le correspondería por su hija Amalia Victoria.

¿Desde cuándo Carolina Sandoval está separada?

Tras casi 10 años de matrimonio, Nick Hernández solicitó el divorcio a la presentadora Carolina Sandoval. Esta noticia se dio en noviembre del 2024 y en ese momento comenzó todo el proceso que finalmente se cerró en julio de este año.

Luego de que se informara que se habían separado, Sandoval estuvo en el ojo del huracán durante meses. Incluso, en ese tiempo decidieron deshacerse de la casa en Miami, Florida, que habían comprado juntos en el 2022 y que se habían encargado de reformar a profundidad.

Hernández también aprovechó la atención de los medios en ambos para dar su versión sobre la decisión de la separación. En un momento llegó a criticar sus formas de administrar el dinero.

Dijo: “Se le ocurrió alquilar un apartamento en Madrid de €2,400 euros mensuales. Permanece vacío durante ocho meses del año y solamente sirve para guardar sus abrigos de invierno. Tener un apartamento de esa magnitud en Madrid, en donde no se vive allí, es una locura”.

También llegó a señalar que la relación terminó por una infidelidad.

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