Anuncian plan de seguridad en NY para frenar cambios federales a leyes de armas

En estado de alerta se encuentran las autoridades neoyorquinas ante los efectos negativos que temen pudieran desencadenar nuevas propuestas del gobierno federal en materia de armas de fuego, que facilitaría la tenencia de ese tipo de artefactos, por lo que la gobernadora, Kathy Hochul anunció un plan de acciones que buscan mantener la seguridad en el Estado y que evitar que se dispare la violencia armada.

Así lo manifestó este jueves la líder neoyorquina, luego de rechazar los retrocesos propuestos por la administración Trump, de los que dijo, facilitarán que “individuos peligrosos obtengan armas de fuego y dificultan la rendición de cuentas” por parte de la industria de armas.

Hochul anunció una serie de medidas que adoptará el Estado, en las que dará prioridad a las inspecciones de la Policía Estatal a vendedores de armas vinculados a delitos y ampliar el alcance del Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas Ilegales, entre otras cosas.

Asimismo se explorarán medidas legislativas para exigir que la venta de armas de fuego se realice de forma presencial y se lanzará una campaña de concientización pública dirigida a los vendedores de armas para recordarles las leyes que rigen en Nueva York.

“Una y otra vez vemos cómo la administración Trump cede ante el lobby de las armas. Estos retrocesos son otra concesión más que tendrá efectos devastadores y peligrosos en todo el país”, manifestó la mandataria estatal.

“Mientras el gobierno federal allana el camino para un mayor tráfico de armas y permite que estas lleguen a manos de quienes no deberían tenerlas, el Estado de Nueva York toma medidas para contrarrestar estos esfuerzos, fortaleciendo nuestras leyes sobre armas —que son líderes a nivel nacional— y comprometiéndose a cerrar los vacíos legales que ponen vidas en peligro”, recalcó la Gobernadora.

Hochul destacó que a principios de este año, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) anunció modificaciones peligrosas a más de 30 normas sobre tenencia de armas, por lo que urge un plan de refuerzo de “la fiscalización y la educación, además de explorar cambios legislativos que mitiguen el impacto de muchas de las modificaciones” y se preserve la seguridad pública.

La líder demócrata advirtió que ha instruido a los miembros del grupo de trabajo con otros estados a reunirse nuevamente para elaborar una respuesta interestatal coordinada ante las medidas de la ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y a comprometerse a compartir información periódica sobre armas utilizadas en delitos en un estado que fueron adquiridas en otro.

La mandataria mencionó además que la lucha del Estado irá más allá e incluirá medidas en la Legislatura estatal como la presentación de un proyecto de ley para modificar el código penal y exigir que la venta de armas de fuego se realice de forma presencial. Esta modificación legislativa equipararía la venta de armas de fuego a la de municiones, cuya venta ya debe efectuarse obligatoriamente en persona.

El senador estatal Zellnor Myrie aseguró que aunque las medidas actuales refuerzan la labor de exigir responsabilidades a quienes actúan indebidamente en la industria de las armas de fuego, urge tomar más pasos para frenar la avanzada peligrosa que Washington promueve.

“Mientras el gobierno federal revierte medidas de seguridad pública basadas en el sentido común, Nueva York da un paso al frente para proteger a nuestras comunidades”, dijo el legislador. “Siempre priorizaremos la seguridad de nuestras calles, metros, escuelas y vecindarios por encima de los beneficios de la industria armamentística”.

Kris Brown, presidenta de la organización United Against Gun Violence, recalcó que los cambios propuestos a la ATF pondrán en peligro a las comunidades de todo el país.

“No se trata de ajustes técnicos, sino de cambios estructurales de gran alcance que transformarán la forma en que se compran y venden armas en Estados Unidos, un país donde la violencia armada es la principal causa de muerte entre los niños. Revertir las medidas de sentido común para prevenir la violencia armada facilitará que personas con prohibición legal adquieran armas y aumentará la probabilidad de que se produzcan incidentes con múltiples víctimas”, dijo la defensora. “No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que esto suceda”.

La fiscal del condado de El Bronx, Darcel Clark, aplaudió las medidas anunciadas por Hochul para proteger a los neoyorquinos de la violencia armada e insistió que los cambios propuestos a las regulaciones federales sobre armas de fuego amenazan los avances del estado para mantener seguros a los neoyorquinos.

“Permitir la venta de armas de fuego por Internet sin exigir una transacción presencial socava las medidas responsables de seguridad en el manejo de armas y pone vidas en riesgo. Apoyo la iniciativa de la gobernadora de incorporar a la legislación del estado de Nueva York el requisito de que las ventas de armas de fuego se realicen de forma presencial”, dijo la Fiscal.

“En el Bronx, conocemos muy bien el dolor y la devastación que han afectado a tantas familias. Apenas el fin de semana pasado, un niño inocente de 12 años murió trágicamente tras quedar atrapado en un fuego cruzado”, agregó Clark. “Debemos seguir impulsando leyes sensatas y bien fundamentadas que refuercen la seguridad pública, protejan nuestros vecindarios y ayuden a evitar que más familias sufran traumas y pérdidas a causa de la violencia armada”.

Acciones que promoverá NY para frenar impacto de nuevas normativas de armas