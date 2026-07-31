Artista argentina rechaza invitación de Rosalía para participar en su show

Desde que culminó el Mundial de fútbol 2026, la cantante Rosalía ha estado en el “ojo del huracán” tras una polémica con sus fanáticos argentinos y, para su presentación el próximo martes, 4 de agosto, en el país suramericano, la española recibió el rechazo de la veterana actriz de 79 años Moria Casán, de acuerdo a lo indicado por el programa Intrusos de la cadena América TV.

No obstante, aseguraron que la decisión de no ir a ese espectáculo de la actriz y presentadora no se debió a algo relacionado con el polémico tema por el que han querido señalar mucho a la cantante española. El primer show de la catalana en Argentina será el 1 de agosto.

¿Por qué Moria Casán no va al show de Rosalía?

Moria Casán fue invitada para el segmento “Confesionario” que tiene Rosalía entre su concierto, una dinámica de conversatorio de distintos temas con su invitada, donde ha logrado tener incluso a Karol G.

Sin embargo, lo que exponen los presentadores de este programa es que esta veterana artista está siempre muy ocupada y opta por tomarse el día libre los martes, algo que respeta demasiado, justamente por su dinámica de trabajo.

“Le escribí hace un rato a Moria Casán. Moria me aclara que ella labura de lunes a lunes. Cuando no tiene televisión, tiene teatro y a veces tiene las dos cosas el mismo día. Y me pone: ‘porque es un día de descanso mío y lo priorizo. Si voy, hay cámaras y tengo que hacer notas, porque soy educada y nada vale un día de descanso. Porque etcétera, etcétera, etcétera, pero no es porque la cancelaron'”, reveló el panelista de ese programa Santiago Sposato.

¿Cómo fue la situación con Rosalía y los argentinos tras la final del Mundial?

Luego del triunfo de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, la influencer Mia Khalifa compartió una publicación en la que se definía a los argentinos como “perlas”, esto en referencia a “La Perla”, una canción de Rosalía que usa ese término para referirse a un ex tóxico y narcisista.

“Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, escribió en el clip Khalifa, quien apoyó públicamente a España durante el Mundial. “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”, dice la letra de la canción que se escucha de fondo.

Eso generó muchas críticas e incluso odio por parte de muchos argentinos que se sintieron ofendidos con esa situación y de allí emergió toda la polémica.

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