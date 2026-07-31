Karol G y Becky G lucieron explosivas compartiendo escenario nuevamente

Uno de los juntes más esperados desde que se anunciaron algunas de las invitadas para el tour de Karol G era el de la “Bichota” con Becky G, dos artistas que han grabado dos grandes éxitos y este jueves volvieron a compartir escenario en la parada en Toronto, Canadá, del “Viajando por el Mundo World Tour”.

La colombiana cumplió exactamente una semana desde que comenzó su gira y lo hizo con un lleno total de fanáticos que disfrutaron de dos de las más grandes exponentes del género femenino en la música urbana.

Karol G y Becky G lucen explosivas compartiendo escenario nuevamente

Las dos cantantes duplicaron la energía de los presentes al unirse y cantar el tema “Mamiii“, el cual significó la segunda colaboración entre ellas en 2022.

Para esa canción las dos artistas lucían una ropa bastante similar; ambas tenían una falda de flecos de diferentes colores. Karol tenía una torerita amarilla abierta con flores en el cabello, mientras que Becky lucía un bralette de color azul y unas cadenas, ambas dejando “boquiabiertos” a los presentes con sus pocas prendas.

Sin duda, ese momento fue uno de los más especiales de la noche en la gira de la cantante colombiana y significó un lindo reencuentro entre dos artistas muy talentosas y que tienen una admiración mutua.

Karol G y las curiosidades de sus primeros días de Tour

Desde el 24 de julio, cuando comenzó el tour de Karol G, han surgido varias curiosidades relacionadas con el mismo. Desde polémicas, momentos divertidos y tensos; ha sido parte de lo que ha vivido la “Bichota” durante estos primeros días de gira mundial.

En su primera presentación, en Chicago, algunos medios rumoraron que regalaron una cantidad de entradas significativa para buscar llenar el recinto, algo que nunca fue confirmado. Además, en uno de sus momentos interactivos con el público, Karol conversó con una niña y esta le dijo que su canción favorita era “Dai Dai” de Shakira. Sin embargo, la colombianada pidió que toda la gente la coreara junto a ellas, mostrando su humildad.

? Karol G sufre una agresión durante su conciento en Canadá cuando un fan subió al escenario y le tiró del brazo sin soltarla. pic.twitter.com/QM1BRXd4wY — Karol G (fans) (@cairo1311) July 30, 2026

El hecho más reciente ocurrió cuando un aficionado se subió al escenario y no quería soltarle el brazo, por lo que la seguridad tuvo que intervenir rápidamente. No obstante, el escenario cuando Karol está cantando se vuelve un espectáculo total y esta gira no está siendo la excepción.

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