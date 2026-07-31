El cargo de $200 al mes por trabajar desde casa que desata polémica entre inquilinos

Un anuncio de alquiler en Walnut Creek, California, sorprendió por incluir un cargo de $200 adicionales al mes si el inquilino trabaja desde casa, sobre una renta de $3,250. Al año, este cargo representa $2,400 extra por hacer home office y está generando una discusión sobre una práctica que podría estar extendiéndose a otras regiones de Estados Unidos.

De acuerdo con Jessica Bober, abogada de JustAnswer y propietaria de Bober Law Group, este tipo de cargos es “particularmente popular” en estados como California, Nueva York, Texas, Colorado y Virginia, estados donde se concentran importantes centros de empleo tecnológico y que, de paso, tienen un alto costo de vida.

Sin embargo, se trata de un cobro que genera una pregunta clave para millones de trabajadores remotos: qué cargos puede imponer legalmente un propietario y qué deben revisar antes de firmar un contrato de alquiler para evitar un cargo oculto similar en su próximo contrato.

El detalle que puede encarecer tu próxima renta

El anuncio corresponde a un cuarto en Walnut Creek que ofrece como servicio Wi-Fi y servicios básicos por un precio de $3,250, pero añade una línea que advierte: “Si trabaja desde casa, $200 adicionales al mes“.

La reacción de los vecinos no se hizo esperar. “Eso es una locura”, dijo la inquilina Samara Wondimu a la cadena ABC7, mientras otro residente, Cody Hall, calificó este cobro como “ridículo”.

No todos coinciden en que este nuevo cargo sea un abuso. Derek Barnes, director ejecutivo de la East Bay Rental Housing Association, defendió al casero ante ABC7: “Es casi como una recuperación de costo de servicios públicos o una cuota de conservación ambiental”.

Queda claro que hay una opinión dividida sobre la legitimidad de un cobro de este tipo entre inquilinos indignados y asociaciones de propietarios que lo justifican.

¿Por qué los caseros quieren cobrar por trabajar en casa?

El argumento que ofrecen los propietarios para aumentar sus tarifas es que cuando los inquilinos trabajan en casa consumen más electricidad, agua e internet, además de generar mayor desgaste en la propiedad. Pero también hay otra motivación:

“Los propietarios han intentado eludir las leyes de límite de aumento de renta con cargos por trabajo desde casa”, explicó Jessica Bober. En ciudades donde existen topes legales al incremento anual de la renta, disfrazar un aumento como “cargo adicional” puede ser una manera de esquivar esa protección.

En la práctica, esto les permite subir la renta sin que el cobro se registre oficialmente como un incremento.

¿Es legal que te cobren por trabajar desde casa?

La respuesta depende del estado y del contrato que se firma con el arrendador. En California, la ley obliga a los propietarios a incluir cualquier cargo obligatorio dentro de la renta mensual anunciada, lo que garantiza transparencia total sobre el costo real. Colorado aprobó este año una norma similar para prohibir los llamados “cargos basura”, exigiendo que todos los cobros se muestren junto al precio anunciado.

En Nueva York, la protección varía según el tipo de unidad. James Dodge, profesor de derecho en Purdue Global Law School, con sede en Los Ángeles, señaló que en unidades con renta estabilizada de la ciudad de Nueva York, los propietarios no pueden cobrar por encima de la renta regulada legal y quien lo intente puede recibir una demanda por sobrecargo con daños triplicados.

Barry E. Janay, presidente y abogado principal de The Law Office of Barry E. Janay, P.C., en Livingston, Nueva Jersey, aclaró que las unidades de mercado libre no cuentan con esa misma protección, aunque ciertos cargos adicionales están prohibidos desde 2019.

También hay una excepción importante: bajo la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act), un propietario no puede cobrar un cargo especial por trabajo remoto a un inquilino con discapacidad, siempre que cuente con una prescripción médica que le impida trasladarse a su centro de trabajo. Pero en la práctica, la mayoría de los caseros evita ese conflicto cobrando el cargo a todos los inquilinos por igual.

¿Qué puedes hacer para evitar este cargo antes de firmar tu próximo contrato?

Detectar este tipo de cargo antes de firmar es clave para ahorrarte cientos de dólares al año:

Pide la lista completa de cargos por escrito antes de completar tu solicitud de renta, especialmente si el anuncio promete servicios “gratis” o “incluidos”

antes de completar tu solicitud de renta, especialmente si el anuncio promete servicios “gratis” o “incluidos” Lee la letra pequeña sobre uso de electrodomésticos durante el día; algunos contratos limitan esto para justificar cargos adicionales

durante el día; algunos contratos limitan esto para justificar cargos adicionales Negocia si encuentras el cargo : tener buen historial de pagos puntuales y cartas de recomendación de rentas anteriores puede ayudarte a reducirlo o eliminarlo

: tener buen historial de pagos puntuales y cartas de recomendación de rentas anteriores puede ayudarte a reducirlo o eliminarlo Considera un contrato más largo : firmar por más de 12 meses puede ayudarte a obtener un descuento en cargos adicionales, aunque implica penalidades si terminas antes

: firmar por más de 12 meses puede ayudarte a obtener un descuento en cargos adicionales, aunque implica penalidades si terminas antes Compara el costo contra tu traslado diario: si el cargo es de $200 mensuales, pero ahorras más que eso en gasolina o transporte público al no ir a la oficina, podría convenirte pagarlo

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el cobro adicional en alquiler por trabajar en home office

¿Qué es el cargo por trabajo desde casa en la renta?

Es un cobro adicional que algunos propietarios agregan al contrato de renta a inquilinos que trabajan de forma remota, argumentando mayor consumo de servicios.

¿Es legal cobrar por trabajar desde casa?

Depende del estado. En California y Colorado, la ley exige que el cargo se incluya en el precio anunciado de la renta; en Nueva York, las unidades con renta estabilizada tienen protección adicional y en unidades de mercado libre esa protección no existe”.

¿Cuánto puede costarme este cargo al año?

En el caso de Walnut Creek, California, el cargo de $200 mensuales equivale a $2,400 adicionales al año a la renta acordada inicialmente.

¿Puedo negarme a pagar este cargo si tengo una discapacidad?

Sí, bajo la Ley de Vivienda Justa, un propietario no puede cobrar este cargo a algún trabajador desde casa que cuente con una prescripción médica.

¿Cómo sé si mi próximo contrato de renta incluye este cargo?

Solicita por escrito una lista detallada de todos los cargos antes de aplicar, y revisa cualquier cláusula sobre uso de electrodomésticos o servicios “incluidos” que pueda esconder el cobro.

¿Vale la pena pagar el cargo si trabajo remoto?

Si tu ahorro en transporte al no viajar a la oficina supera el monto del cargo mensual, puede convenirte económicamente pagarlo en lugar de rechazar la unidad.

Conclusión

Con más ciudades normalizando el trabajo híbrido, es probable que los cargos extra por trabajar en casa se extiendan antes de que existan leyes federales que lo regulen de forma uniforme.

Para las personas que rentan una vivienda en estados como Texas, Colorado o Virginia, la recomendación es simple: antes de firmar, pregunta directamente si existe un cargo por trabajo remoto, porque hoy nada garantiza que aparezca claramente anunciado en la publicación original.

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