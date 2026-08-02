Espectacular remontada del Leeds United ante el Liverpool en amistoso Chicago

El Leeds United protagonizó una destacada remontada al superar 4-2 al Liverpool en el Soldier Field de Chicago. El resultado significó el primer tropiezo de los Reds bajo el mando del técnico Andoni Iraola, quien llegaba tras cosechar dos triunfos consecutivos en el inicio de la gira norteamericana de pretemporada 2026.

El conjunto de Merseyside golpeó primero a los 7 minutos gracias a una acción de estrategia a la salida de un córner. Dominik Szoboszlai ejecutó el centro desde la banda derecha, Milos Kerkez prolongó la pelota con un recurso de tacón y Luke Chambers definió de zurda al primer toque para abrir la cuenta.

Antes del descanso, al minuto 40, el Liverpool amplió su ventaja tras una maniobra combinativa iniciada por Trey Nyoni, quien asistió por el carril derecho a Jeremie Frimpong para que este enviara una diagonal atrás que Florian Wirtz remató a placer.

Ajustes en el descanso y reacción del LeedsAmbos entrenadores realizaron múltiples sustituciones durante el paso por vestuarios para dosificar a sus piezas. En el Liverpool ingresaron Curtis Jones, Federico Chiesa, Ryan Gravenberch y Lewis Koumas por Wirtz, Alexander Isak, Nyoni y Rio Ngumoha.

Por su parte, Daniel Farke introdujo cuatro modificaciones en el esquema del Leeds. La reacción del equipo Whites arrancó a los 59 minutos aprovechando un fallo en la salida de Kerkez.

Ethan Ampadu robó el balón y habilitó a Brenden Aaronson, quien encaró dentro del área y batió por bajo a Giorgi Mamardashvili. El empate llegó en el minuto 71 a través de un saque de banda largo enviado por Ampadu; Joe Rodon peinó el esférico en el primer palo y Dominic Calvert-Lewin empujó la pelota en la línea de gol para colocar el 2-2.

Apenas dos minutos después, el Leeds selló la remontada. Aaronson combinó por banda izquierda y puso un centro raso que la defensa rival no logró despejar con contundencia, permitiendo a Sean Longstaff definir para el 3-2.

A cinco minutos del final, el conjunto de Farke volvió a sacar rédito del juego aéreo en un saque de banda: Sebastiaan Bornauw desvió el balón en el primer poste y Calvert-Lewin apareció libre de marca para meter un frentazo que cerró la goleada 4-2.

Con este marcador, el Liverpool cierra su serie en Estados Unidos sufriendo su primera caída tras ganar a Sunderland (4-2) y Wrexham (1-0). Por su parte, el Leeds suma su segundo triunfo de la gira —después de vencer 1-0 al Sunderland y caer 3-2 ante Wrexham—, dejando sensaciones muy positivas de cara al inicio de la competición oficial.

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