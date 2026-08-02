Yoko Ono pasará a ser la propietaria más longeva del edificio Dakota en Nueva York

Tras la reciente venta de uno de los apartamentos del edificio Dakota en el Upper West Side de Manhattan, Yoko Ono, de 93 años, se convertirá en la propietaria con más años de antigüedad dentro del emblemático edificio.

En una reciente publicación hecha por “New York Post”, se explica que el penthouse del edificio está en proceso de venta; por ahora, en el listado se marca el lugar como “en contrato”. Su precio sería de $8 millones de dólares.

Este penthouse que está a punto de cambiar de propietario perteneció durante años al fallecido mecenas de arte Steven Rubin, quien compró su unidad en la década de los 60.

En el edificio Dakota fue que asesinaron a John Lennon. Crédito: Tom Fitzsimmons | AP

Yoko Ono y el Dakota: una historia de cinco décadas

Yoko Ono es una artista y activista, ampliamente conocida por haber sido esposa del músico británico John Lennon. Y fue gracias a esa relación que Ono comenzó su relación con este edificio, el cual fue construido en el siglo XIX.

La pareja se mudó a este edificio hace 53 años, poco después de que se anunciara la separación de The Beatles, la famosa banda que Lennon fundó junto con Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. La propiedad fue parte importante en los últimos años de vida del músico, pues allí compartió con la artista y activista, además de haber compuesto varias de sus canciones como solista.

En algunas biografías de Lennon se habla sobre este apartamento, por ejemplo en “John Lennon: The Life” de Philip Norman. Se ha informado que está en la planta número 7 del edificio, y estaría distribuido en cuatro dormitorios y otras muchas comodidades. Otra de sus grandes características es que desde sus grandes ventanales tiene vistas al Central Park.

Yoko Ono mantuvo en el edificio su residencia principal, aunque justo en la puerta del Dakota fue que asesinaron a John Lennon el 8 de diciembre de 1980. El ataque ocurrió cuando Lennon regresaba de un estudio de grabación junto a Yoko Ono; justo en el arco de entrada del edificio, la artista y activista estaba junto a él.

Además de Ono y Lennon, los apartamentos de este edificio han sido propiedad de otros famosos como Billy Joel, Lauren Bacall, Judy Garland, Boris Karloff y otros.

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