Los niños del Ghetto Kids desatan la algarabía en Uganda tras su espectáculo con Shakira en el Mundial

Una de las sensaciones del Mundial de fútbol 2026, fuera de lo deportivo, fueron los niños de la Fundación de Uganda Ghetto Kids, quienes no solamente bailaron, sino que compartieron durante varios días con Shakira, regresaron a su país y fueron recibidos con mucha algarabía.

Estos pequeños bailarines fueron parte del histórico espectáculo de medio tiempo en la final del evento de selecciones, brillaron en las calles de Nueva York y también bailaron con Shakira en uno de sus conciertos en esa ciudad, ganándose a miles de seguidores a nivel global por carisma, inocencia y talento.

Se desata la algarabía en Uganda tras la llegada de los Ghetto Kids

Tras esa linda experiencia, los ocho niños regresaron recientemente a su país, donde los recibieron con mucha algarabía, mostrando su orgullo por ellos.

Apenas llegaron al aeropuerto, sus familiares corrieron a abrazarlos, junto a otros niños de la fundación. Posteriormente, les tocó a ellos presenciar algunos bailes culturales y luego asistieron a una masiva caravana, donde miles de ugandeses gritaban de alegría desde la calle, mientras los pequeños paseaban en la cima de un autobús con el balón autografiado por la cantante colombiana. Este grandioso recibimiento lo cerraron en una conversación con la prensa.

Sin duda alguna, se trató de un momento especial y emotivo, donde la alegría que caracteriza a este pueblo volvió a hacerse sentir por un logro de un pequeño grupo, pero que unió a millones de corazones. Todas estas imágenes fueron compartidas por la plataforma de Instagram de los pequeños.

Shakira se quedó extrañando a los niños del Ghetto Kids

Evidentemente, estos ocho niños se llevaron el recuerdo de sus vidas con esta experiencia que les permitió disfrutar con Shakira. No obstante, la artista colombiana también vivió unos días muy especiales compartiendo con los Ghetto Kids en Nueva York y así lo ha dejado claro a través de un extenso mensaje de afecto a través de sus redes sociales.

“Fue muy difícil decirles adiós porque ustedes saben cómo dar y recibir amor de una manera que nunca había visto antes. Nos mostraron que podemos amarnos los unos a los otros sin importar de dónde venimos, independientemente de si tenemos o no”, es un pequeño fragmento del caluroso recado de Shakira a los Ghetto Kids luego de un par de días sin estar con ellos.

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