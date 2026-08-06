Ganaron $10 millones en premio mayor en raspadito en Nueva York y perdieron más de la mitad en impuestos

Una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) con sede en el norte de Nueva York reclamó el premio mayor de $10 millones de dólares del juego de raspadito “Ultimate Cash” de la lotería estatal.

La empresa Gaetakro Limited Liability Company, de Lagrangeville (condado Dutchess), optó por recibir el premio en un sólo pago en lugar de cobrar el premio mediante una anualidad. Así, la compañía recibió menos de la mitad ($4,420,300 dólares) tras deducir las retenciones obligatorias del valor en efectivo del premio.

El boleto ganador se compró en el establecimiento “Price Chopper” en Hudson Plaza, ubicado en 2585 South Road, en Poughkeepsie, detalló el portal New York Upstate. Aún queda disponible un premio mayor de este juego de raspadito.

Adicionalmente, sendos premios de la lotería Powerball valorados en $1 millón de dólares cada uno y vendidos en Nueva York permanecen sin reclamar y están próximos a vencerse hoy 6 de agosto y el 1 de septiembre. Según las estadísticas Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.

Los jugadores pueden consultar el estado de cualquier juego de la Lotería de Nueva York en la página oficial Los juegos de raspadito generaron un total de $4,300 millones de dólares en ventas para la lotería estatal durante el año fiscal 2024-2025.

La Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,600 millones de dólares en el año fiscal 2024-2025 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).