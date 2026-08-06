La nueva bebida energizante de McDonald’s: Red Bull Dragonberry

McDonald’s lanzará una nueva bebida energizante con una combinación de Red Bull, sabor a frambuesa azul y trozos de pitahaya liofilizada: la Red Bull Dragonberry Energizer.

Se trata de la primera bebida de este tipo para los Arcos Dorados, creada para satisfacer la creciente demanda en el mercado de las bebidas energéticas, según el reporte de agencias y medios culinarios que tuvieron acceso a una prueba anticipada del producto.

Recordemos que, entre las tendencias alimentarias para este 2026, el segmento de bebidas viene muy fuerte; de hecho, marcas como Starbucks lanzaron líneas completas enfocadas en este sector.

Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada para Estados Unidos, la gigante de las hamburguesas ya hizo lo propio en Australia, donde también presentó la Red Bull Peach Boost Energizer, según reseña Allrecipes.

La nueva Red Bull Dragonberry Energizer estará disponible en dos versiones: con y sin azúcar. Este lanzamiento forma parte de una sólida estrategia de innovación de productos que, tan solo en el primer semestre de 2026, reportó un beneficio neto de 4.345 millones de dólares (un incremento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior), de acuerdo con datos de AP.

Lo que se sabe del Red Bull Dragonberry Energizer

En redes sociales, varios usuarios que afirman ser empleados de la cadena indican que esta línea energizante podría llegar a los restaurantes muy pronto. Lo cierto es que McDonald’s ya ofreció una muestra anticipada de la Red Bull Dragonberry Energizer en sus dos versiones, generando múltiples reacciones en medios especializados en gastronomía.

Según Allrecipes, la bebida resulta bastante dulce para los estándares de Red Bull. Aunque mantiene ese perfil característico de la marca, predominan el sirope de frambuesa azul y las notas de frutos rojos. Por su parte, la fruta del dragón (pitahaya) le aporta un toque estético muy vistoso y suma ese matiz dulce que fascinará a los fanáticos de estas bebidas.

No sorprende que la prueba piloto haya iniciado en Australia. McDonald’s opera en mercados internacionales con gran éxito; solo este año registraron un crecimiento en ventas comparables del 1,5%, siendo Alemania, Australia y el Reino Unido los principales impulsores. Aunque la marca sigue funcionando con fuerza a nivel global, su consejero delegado, Chris Kempczinski, admitió que buscan acelerar el crecimiento en EE. UU., donde reconocen que todavía “hay margen para elevar el listón”.

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