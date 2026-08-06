Leonardo DiCaprio hizo alianza millonaria con Jeff Bezos para proteger especies en extinción

La amistad entre Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos ha dado un nuevo paso y se han hecho una alianza de millones de dólares en pro de ayudar a especies en peligro de extinción. Según un reciente anuncio, se ha creado un fondo a través de la Bezos Earth Fund, organización de Bezos, y Re:wild, fundación ambientalista del actor.

La iniciativa, que cuenta con un fondo de $200 millones de dólares, tiene como nombre Phoenix Species Project y tendrá como objetivo salvar 100 especies en peligro crítico de extinción en 30 países. Entre las especies hay mamíferos, anfibios, reptiles, aves, peces, invertebrados y plantas.

El acuerdo al que han llegado el magnate tecnológico y el actor ganador del Oscar ha sido calificado como “la mayor iniciativa filantrópica individual dedicada a la recuperación de especies en peligro crítico de extinción”.

Según información compartida por “Variety”, la iniciativa cumplirá su objetivo trabajando junto con pueblos indígenas, comunidades locales, científicos y conservacionistas. También explica que los $200 millones de dólares hacen que sea una iniciativa más sostenible en el tiempo, contrario a otros proyectos ambientales que dependen de pequeñas subvenciones a corto plazo.

En el proyecto también está involucrada Lauren Sanchez, esposa de Bezos, pues ella figura como vicepresidenta de Bezos Earth Fund. Esta organización fue creada por el multimillonario en el 2020, tuvo un compromiso inicial de $10,000 millones de dólares y se marcó como objetivo combatir el cambio climático y proteger la naturaleza.

Por otro lado, hay que recordar que desde hace años DiCaprio se ha convertido en un activista ambiental e incluso creó en el 2021 la organización Re:wild enfocada en la conservación y restauración ambiental. El actor desarrolló esta organización junto con un grupo de científicos de la biodiversidad.

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