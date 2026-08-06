Los 10 errores al invertir en una IPO que pueden hacerte perder miles de dólares

Las ofertas públicas iniciales (IPO) son instrumentos financieros que pueden generar ganancias espectaculares, pero también pérdidas millonarias para quienes compran acciones sin conocer cómo funcionan. La caída de más del 80% de Figma tras su debut en bolsa y la expectativa por el próximo vencimiento del período de lock-up de SpaceX han vuelto a poner el foco sobre los riesgos de este tipo de inversiones.

Debido a este riesgo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) advierte que las IPO son inversiones de carácter especulativo y recomienda a los inversionistas analizar el modelo de negocio, la valuación y los riesgos antes de comprar acciones.

Además, un análisis del profesor Jay Ritter, de la Universidad de Florida, muestra que quienes adquieren acciones al precio de apertura obtienen un rendimiento promedio de apenas 1.6% durante el primer año, mientras que quienes compran al cierre del primer día registran una pérdida promedio de 1.4% en los siguientes 12 meses.

1. El primer error: confundir el “pop” con ganancia real

La emoción de invertir el primer día deriva en una gran decepción. Muchos inversionistas creen que el salto de precio del primer día es una señal de que la empresa vale más. En realidad, ese aumento, que históricamente promedia 18.8%, desde 1980 hasta 2023, beneficia casi exclusivamente a los inversionistas institucionales que compraron al precio de colocación, no a quien compra después en el mercado abierto.

Cuando el inversionista minorista finalmente puede comprar, ya está pagando un precio inflado por la euforia inicial. Esto significa que el ‘descuento’ que recibieron los grandes fondos nunca llega al público general.

2. ¿Por qué el 64% de las IPO pierden contra el mercado?

De acuerdo con diferentes análisis académicos, aproximadamente el 64% de las ofertas públicas iniciales tienen un rendimiento inferior al índice S&P 500 durante su primer año en bolsa. El impulso inicial del 18% suele reducirse a apenas 3% al cerrar los primeros 12 meses de cotización.

Esto es clave para una familia que decide arriesgar sus ahorros a este tipo de apuestas. El entusiasmo que rodea a una IPO no garantiza que la inversión genere ganancias con el paso del tiempo.

3. El error que hunde acciones meses después: ignorar el ‘lock-up’

Uno de los descuidos más costosos de los inversionistas inexpertos consiste en no revisar la fecha de vencimiento del periodo de bloqueo o “lock-up agreement”, el acuerdo que impide a fundadores y primeros inversionistas vender sus acciones durante plazos que van de 90 a 180 días tras la salida a bolsa. Cuando ese periodo termina, una avalancha de acciones puede inundar el mercado y hundir el precio de un día para otro.

Así ocurrió con Figma: la acción llegó a cotizar cerca de $143 dólares en sus primeros días de negociación tras salir a bolsa en julio de 2025, pero cayó a alrededor de $22 dólares a inicios de 2026, tras el vencimiento del periodo de bloqueo de 180 días. Como consecuencia, miles de empleados vieron evaporarse su patrimonio en papel.

SpaceX enfrentó un patrón similar: sus acciones cayeron por debajo de su precio de colocación de $135 dólares días antes de que venciera su propio periodo de bloqueo el 6 de agosto de 2026. Estas son algunas recomendaciones para evitar una pérdida derivada de este fenómeno:

Revisar en el prospecto (Form S-1) la fecha exacta de vencimiento del lock-up antes de comprar

Evitar comprar acciones justo antes de que venza ese periodo, cuando la presión de venta suele ser mayor

Consultar el calendario de ‘market overhang’, es decir, cuántas acciones restringidas podrían salir al mercado después.

4. No leer el prospecto: el error que se paga más caro

Sobre estos factores que provocan la caída de las inversiones, la SEC advierte que “es importante leer el prospecto porque proporciona información sobre los términos de los valores ofrecidos, así como la condición financiera, la gestión y otros asuntos clave para decidir si la oferta es una buena inversión”.

Sin embargo, muchos inversionistas se dejan llevar solo por el nombre de la marca, sin revisar los riesgos que la propia empresa declara ante el regulador.

Para el caso de los nuevos inversionistas, saltarse este paso equivale a firmar un contrato sin leerlo.

5. El peligro de las IPO de baja capitalización

La Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (FINRA) advirtió que ciertas ofertas públicas de empresas pequeñas, especialmente las vinculadas con operaciones fuera de Estados Unidos, han sido blanco de esquemas de manipulación conocidos como ‘ramp-and-dump’. En estos casos, el precio se dispara artificialmente antes de desplomarse, provocando graves pérdidas a quienes compraron durante el pico.

FINRA señaló que “las empresas con menor capitalización de mercado y flotación pública limitada tienden a experimentar mayor volatilidad de precios y márgenes más amplios”. Este comportamiento es una alerta directa para quien busca ganancias rápidas en compañías poco conocidas.

6. Dejarse llevar por el impulso mediático sin revisar fundamentos

Cuando una empresa conocida llega a la bolsa, la publicidad gratuita es enorme: entrevistas, titulares en prensa y televisión, que te invitan a “no quedarse fuera”. De acuerdo con la firma Edward Jones, la familiaridad con una marca “no garantiza que la acción tenga un precio razonable” ni que el negocio sea rentable a largo plazo. Como consecuencia, muchas familias terminan pagando un sobreprecio solo porque reconocen el producto.

Sin embargo, el foco debe estar menos en la fama de la empresa y más en sus números: ingresos, márgenes, flujo de caja y ruta hacia la rentabilidad. El ruido mediático puede convertir una decisión de inversión en una apuesta emocional.

7. No diversificar y concentrar demasiado capital en una sola IPO

Otro error frecuente es colocar una parte demasiado grande del portafolio en una sola IPO “estrella”. La recomendación es limitar este tipo de apuestas especulativas a entre 3% y 5% del total invertido, precisamente por la alta volatilidad que muestran muchas IPO en su primer año.

En cambio, cuando una familia coloca 20% o 30% de sus ahorros en una sola acción recién listada, está jugando el futuro de su patrimonio a una apuesta que por sí sola es de alto riesgo. Esa concentración hace que cualquier noticia negativa (un mal trimestre, una investigación regulatoria o la salida de un directivo clave) pueda borrar años de esfuerzo de un día para otro. Diversificar evita que una sola mala decisión termine con todo el portafolio.

8. No esperar a ver al menos dos reportes trimestrales

Comprar en la salida a bolsa significa invertir en una historia más que en un historial. En el caso de Figma, tras un debut “caliente” en 2025, su primera temporada de resultados como empresa pública no cumplió las expectativas, y la acción empezó a perder terreno incluso antes de que llegara el vencimiento del lock-up. Esto puede provocar pérdidas importantes en una inversión sin siquiera un año completo de resultados.

Esperar dos o tres reportes trimestrales permite observar si la empresa realmente cumple sus promesas de crecimiento, cómo se comportan sus márgenes y qué tan creíbles son sus proyecciones. De esta forma, aunque dejas pasar un “golpe rápido” del primer día, tienes un mayor margen de tiempo para evaluar la solidez del negocio.

9. Ignorar quién está vendiendo en la oferta

No todas las IPO son iguales. Algunas se usan para levantar capital nuevo que la empresa destinará a invertir, contratar personal o reducir deuda. Otras, en cambio, se estructuran principalmente para que los primeros inversionistas y fundadores puedan salir de su posición.

Cuando el folleto muestra un alto porcentaje de “accionistas vendedores”, es una señal de alerta: porque justamente este volumen de inversionistas está esperando el momento de mayor euforia para vender.

Reguladores y asesores han insistido en revisar con detalle esta sección del prospecto, porque dice mucho sobre la confianza interna en el proyecto.

10. Asumir que el rendimiento inicial se mantendrá a largo plazo

Finalmente, uno de los errores más comunes es creer que una buena racha inicial garantiza una historia de éxito. Los estudios sobre rendimientos a largo plazo muestran que alrededor del 64% de las IPO obtienen resultados inferiores al S&P 500 en su primer año. Es decir, muchas acciones que se disparan en las primeras semanas terminan rezagándose frente a una simple inversión indexada.

Por ello, perseguir la “próxima gran IPO” puede ser menos efectivo que reforzar una estrategia diversificada de largo plazo. El mercado tiende a ajustar esas valoraciones, y no siempre a favor del que llega tarde.

¿Qué puedes hacer antes de invertir en una IPO?

Los especialistas insisten en esperar. “No compraría IPO por sistema el primer día. Lo mejor es ponerlas en una lista de seguimiento, leer bien el folleto, esperar a ver un par de resultados trimestrales, revisar los márgenes”, explicó el canal financiero Aprendiendo a Largo Plazo en un análisis reciente.

Limitar cualquier inversión en IPO a un porcentaje pequeño del portafolio total, idealmente entre 3% y 5%

Esperar al menos dos o tres meses tras el debut para que la euforia inicial se disipe

Comparar el precio de apertura contra el valor en libros de la empresa antes de comprar

Verificar quién vende acciones en la oferta: si son mayormente “accionistas vendedores” (fundadores o primeros inversionistas), es señal de alerta

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre errores al invertir en IPO

¿Es mejor comprar una IPO el primer día o esperar?

Esperar reduce el riesgo: quienes compran al cierre del primer día pierden en promedio 1.4% en el año siguiente, frente a un modesto 1.6% de ganancia para quienes compran al abrir.

¿Qué es el periodo de “lock-up” y por qué afecta el precio?

Es el plazo, normalmente de 90 a 180 días, durante el cual fundadores y primeros inversionistas no pueden vender sus acciones; al vencer, la oferta repentina de acciones puede hundir el precio.

¿Todas las IPO pierden dinero a largo plazo?

No todas, pero el 64% ha tenido un rendimiento inferior al S&P 500 en su primer año, según estudios académicos recientes.

¿Cómo sé si una IPO es de alto riesgo de manipulación?

FINRA recomienda investigar quién asegura la oferta, dónde opera la empresa y si tiene afiliadas en el extranjero antes de invertir.

¿Qué documento debo revisar antes de comprar acciones de una IPO?

El prospecto o Form S-1, disponible en la base de datos EDGAR de la SEC, que detalla los riesgos declarados por la propia empresa.

Conclusión

Los ejemplos de SpaceX y Figma en sus recientes salidas a bolsa muestran cómo la euforia mediática empuja a inversionistas primerizos a comprar sin investigar.

Sin embargo, el patrón histórico confirma que quienes actúan con paciencia, esperando resultados trimestrales y revisando las fechas de vencimiento del lock-up, tendrán más oportunidades de proteger su dinero en lugar de perseguir la acción de moda, que promete hacerte millonario solo con oprimir un botón.

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