Shakira recrea un meme de hace más de 20 años

A pesar de ser una artista que siempre tiene compromisos, Shakira siempre trata de sacar tiempo para el descanso, la meditación y también la diversión. Recientemente, se hizo viral nuevamente tras recrear una icónica fotografía de hace más de 20 años.

La cantante colombiana es muy querida principalmente por su talento, pero también por su carisma, y este miércoles compartió una imagen en su cuenta de Instagram con toda la intención de recrear un denominado “meme” en un tiempo en el que todavía era el inicio de su carrera.

Shakira recrea icónica fotografía

La artista reconocida a nivel global viajó hasta la ciudad de Madrid, España, donde tendrá sus próximas presentaciones y tuvo la oportunidad de postear una foto que llena de muchos recuerdos a sus seguidores.

“Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo“, colocó Shakira como pie de una fotografía donde aparece en una pequeña habitación, sentada en una silla cerca de una impresora en una menuda mesa.

Una imagen bastante similar a la que se tomó la colombiana hace muchos años, cuando aún no teñía su cabello de color rubio, lo que generó muchas muestras de cariño hacia esta exitosa cantante.

Aunque Shakira solamente compartió la imagen, el portal Billboardar emitió una publicación con el meme de ambas fotos, una del lado de la otra, para divisar la similitud de las mismas, incluso en el aspecto físico de la colombiana, cambiando prácticamente solo su color de cabello y manteniendo su figura casi intacta.

“Dai Dai” supera los 700 millones de visualizaciones

El mayor éxito reciente de Shakira, evidentemente, fue el himno oficial del Mundial de fútbol, “Dai Dai“, el cual interpretó con el nigeriano Burna Boy y logró un efecto que ha permanecido con el pasar de los días a nivel global.

De hecho, la artista colombiana compartió una historia igualmente en su cuenta de Instagram donde confirma que este sencillo superó los 700 millones de visualizaciones en YouTube, manteniéndose en la cima de reproducciones a nivel mundial en las distintas plataformas.

Sigue leyendo: