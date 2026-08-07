EE.UU. perdió 23,000 empleos en julio y el mercado laboral vuelve a encender las alertas

El mercado laboral de Estados Unidos dio un giro inesperado en julio. En lugar de crear entre 80,000 y 90,000 empleos, como anticipaban los analistas, la economía eliminó 23,000 puestos de trabajo, según el informe oficial publicado este viernes 7 de agosto de 2026 por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Aunque la tasa de desempleo bajó a 4.1%, el reporte refleja una desaceleración que podría reducir las oportunidades de contratación y limitar el crecimiento de los salarios. Menos empleo se traduce en menos horas, más competencia por cada vacante y menor poder para negociar salarios.

Las revisiones dejaron las cifras de mayo y junio 103,000 puestos por debajo de lo informado inicialmente. De acuerdo con datos citados por medios financieros, el promedio mensual de creación de empleo se ubicó en torno a 34,000 plazas durante los 12 meses previos.

El desempleo bajó, pero no hubo más contrataciones

De acuerdo con analistas, la baja del desempleo no implica una mejora en las condiciones laborales del país. Según un análisis citado por Fortune, la fuerza laboral se redujo en 264,000 personas, pero en parte porque trabajadores dejaron de buscar empleo y ya no son contabilizados como desempleados por el BLS.

Por ello, este resultado podría ocultar una dificultad concreta: si más personas abandonan la búsqueda laboral, hay menos ingresos potenciales en los hogares y más presión para obtener una fuente de ingreso.

Adicionalmente, el salario promedio por hora aumentó solo 2 centavos en julio, equivalente a 0.1%, para ubicarse en $37.62 durante el mes. Ese avance limitado ofrece poco alivio para familias que enfrentan altos costos en rubros como renta, alimentos, seguros, transporte y otras deudas.

Empleo en el gobierno arrastró la cifra de empleo

La principal caída en el empleo provino del gobierno, que perdió 53,000 puestos, especialmente en la educación local. Bill Adams, economista en jefe de Fifth Third Commercial Bank, consideró que parte de ese resultado luce como una anomalía de ajuste estacional.

“Esto parece una peculiaridad de ajuste estacional”, indicó Adams. Al descontar ese efecto, el empleo privado habría sumado 30,000 plazas en julio, una cifra positiva, aunque todavía demasiado modesta para compensar la debilidad de los meses anteriores.

Adams calificó el panorama laboral de julio como “lento, pero no una crisis”. Es decir: el reporte no confirma una recesión, pero tampoco permite pensar que el mercado laboral sea una fuente confiable de crecimiento para los hogares.

Las señales que inquietan a los economistas

Cory Stahle, economista senior de Indeed Hiring Lab, sostuvo que “es difícil encontrar muchos puntos positivos en el reporte de empleo de hoy” y reconoció que el mercado laboral está en medio de una “turbulencia” después de varios años de recuperación y fuerte contratación.

Sin embargo, Jeffrey Roach, economista en jefe de LPL Financial, calificó el informe como “complicado” y señaló que los datos semanales todavía muestran un estrés limitado, pero definió el momento como una “desaceleración ordenada”.

Finalmente, Charlie Ripley, estratega senior de Allianz Investment Management, advirtió que “la magnitud de la desviación en las nóminas sugiere que el mercado laboral podría estar perdiendo impulso” y que encontrar empleo o aumentar ingresos es cada vez más difícil.

Fortune reportó a 242,000 personas de 20 a 24 años desempleadas sin experiencia laboral previa, una cifra que Bill Adams identificó como una de las más altas para recién graduados desde 2016. Este dato advierte que hay una entrada más difícil al mercado laboral.”

¿Qué puedes hacer con tu empleo ante la desaceleración que enfrenta EE.UU.?

La pérdida de empleos en julio no obliga a tomar decisiones drásticas, pero sí recomienda tener cautela financiera para sortear un escenario de contratación más débil.

Revisar gastos fijos y priorizar renta, alimentos, transporte, seguros y pagos mínimos de deuda

y priorizar renta, alimentos, transporte, seguros y pagos mínimos de deuda Evitar nuevas deudas de consumo, sobre todo cuando el ingreso depende de horas variables, propinas o trabajo temporal

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La Fed, ante una decisión incómoda para las tasas de interés

Un mercado laboral débil podría ser una señal de peso para la Reserva Federal para considerar recortes en las tasas de interés. Sin embargo, el banco central también evaluará otras variables para sus decisiones de los siguientes meses, particularmente la inflación, que continúa por encima de su meta del 2%.

Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, calificó el entorno de julio como “un cambio de juego” para los mercados y la Fed. Un eventual recorte de tasas podría aliviar el costo del crédito, pero no resolvería de inmediato la falta de oportunidades laborales.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el desempleo en julio de 2026

¿Cuántos empleos perdió Estados Unidos en julio de 2026?

La economía perdió 23,000 empleos, pese a que los analistas anticipaban una creación de entre 80,000 y 90,000 puestos.

¿Por qué bajó la tasa de desempleo a 4.1%?

La tasa descendió porque la fuerza laboral se redujo; menos personas estuvieron buscando empleo activamente.

¿Los salarios crecieron en julio?

Sí, pero apenas 2 centavos por hora, o 0.1%, hasta un promedio de $37.62.

¿El reporte confirma una recesión?

No. Los economistas ven una desaceleración y señales de debilidad, pero no un colapso generalizado del mercado laboral.

Conclusión

El reporte de empleo de julio de 2026 arroja una advertencia concreta: la economía estadounidense puede seguir funcionando sin ofrecer suficiente estabilidad a los hogares.

Si las revisiones negativas, el salario lento y la salida de trabajadores de la fuerza laboral se repiten en los próximos meses, el entorno cambiará y la búsqueda de empleo, las horas trabajadas y el presupuesto familiar podrían modificarse drásticamente.

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