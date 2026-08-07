Encuentran más de 50 cadáveres descompuestos en una funeraria de Chicago: “Olía a alcantarilla”

Autoridades de Chicago hicieron un dantesco hallazgo en una funeraria ubicada al oeste de la ciudad: más de 50 cadáveres en estado de descomposición.

El olor ya era insorportable para los vecinos de la funeraria South Chicago Chapel, en el 2939 de la calle 95 Este. Aunque reportaron la situación, nunca imaginaron que se trataba de algo tan espantoso.

“Me preguntaba qué era ese olor (…) Olía a alcantarilla podrida, repugnante, era insoportable”, describió uno de los residentes del sector, según un reporte de Telemundo.

Los vecinos también dijeron que la funeraria tiene unos 86 años funcionando en Chicago, pero primera vez que percibían el desagradable olor.

Un cadáver en descomposición tiene una mezcla de olores penetrantes: carne podrida, dulzor empalagoso, humedad rancia y azufre, detalla el portal Funeral Natural.

El intenso olor se produce cuando las bacterias y enzimas del propio organismo destruyen los tejidos y liberan compuestos químicos al aire.

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Autoridades trabajan para identificar los cadáveres

Miembros del Departamento de Policía de Chicago, que fue notificado por la Oficina del Médico Forense del Condado Cook, acudieron a la funeraria, de acuerdo con un comunicado emitido el jueves.

Investigadores y patólogos forenses ahora están evaluando los cadáveres y tratando de hallar alguna documentación, como los certificados de defunción, que ayude a identificarlos y notificar a las familias. Las autoridades señalan que el proceso podría durar varios días.

Documentos de la investigación describen que los cadáveres estaban en una zona sin refrigeración y “en condiciones deplorables”. También había una plaga de roedores, lo que provocó la descomposición y la aparición masiva de larvas en los cuerpos, dice el informe.

Vecinos cercanos a la funeraria contaron que “olía a alcantarilla podrida”. Crédito: Laura Bargfeld | AP

Suspenden licencia de los propietarios de la funeraria

La cadena CNN informó que el Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois suspendió temporalmente la licencia del director y embalsamador de la funeraria, llamada Johanna Morgan, ya que “representa un peligro para la seguridad, el interés y el bienestar público”.

Registros estatales de empresas también mencionan a Clark X. Morgan como presidente de South Chicago Chapel. El mismo departamento revocó su licencia de director funerario y lo multó con $10,000 dólares en 2024 por ejercer con una licencia vencida y por “conducta no profesional”, reseña El Universal.

Johanna y Clark Morgan dirigían un crematorio en Chicago Heights, pero sus licencias fueron revocadas ese año después de que las autoridades hallaran cuerpos almacenados de forma indebida y cientos de restos cremados que nunca fueron devueltos a sus familias.

Ambos residen en la misma dirección en el suburbio de Evergreen Park, pero la policía está tratando de ubicarlos. Un abogado que aparece en los registros estatales como su agente comercial también está siendo contactado por los investigadores.

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