Dwayne Johnson reacciona a las críticas que recibió el live-action de “Moana”

El actor Dwayne Johnson se pronunció con respecto a las críticas mixtas que recibió el live-action de “Moana”, la nueva versión de la película animada de Disney estrenada en 2016.

Dwayne Johnson interpreta a Maui en la cinta de acción real que se estrenó en salas de cines este 2026. En una conversación con la revista People, el actor habló sobre las críticas que recibió esta nueva versión de la película animada de Disney. “Nuestras dos primeras críticas salieron. Nunca lo olvidaré… Fueron increíbles. Me quedé asombrado”, dijo.

Sin embargo, el actor recordó cómo las cosas cambiaron con respecto a las críticas de la película. “Las cosas tomaron otro rumbo, como a veces sucede”, dijo entre risas. “Así son las cosas porque estamos en este negocio”, admitió.

El actor afirma que tuvo largas conversaciones con su esposa sobre los retos que enfrentaba la película. “El reto era, bueno, recordemos qué vendrá después de este fin de semana de estreno. Recordemos lo que está pasando ahora mismo y el revuelo que está causando”, explicó.

“Si te encanta, genial. Si no, no hay problema”, dice Johnson sobre esta versión de “Moana”. “Lo que realmente importaba era que la cultura se mantuviera a flote”, afirmó.

Según explicó Johnson, quien tiene ascendencia samoana por parte de su madre, el objetivo de la película era recrear detalles culturales y rendir homenaje a la cultura polinesia, con la intención de que una cultura entera se viera representada en la gran pantalla. “Es la razón por la que se hizo la película. Por mí y por nuestros hijos, que ahora pueden ver la gran pantalla y decir: ‘¡Por primera vez, nos vemos en la gran pantalla! ¡Somos nosotros ahí arriba! ¡Qué genial!’”, dijo.

Lauren Hashian, esposa de Johnson y quien también fue co-productora ejecutiva del álbum musical acompañante titulado Moana: Voices Across the Ocean, coincide en que el público entendió los valores que quiere transmitir la historia de “Moana”.

“Toda la comunidad, toda la cultura, se volcó y lo entendió. Aunque no seas polinesio, creo que podemos comprender la familia, el amor, la pérdida y la perseverancia, sobre todo como madre. Tener hijos y verlo a través de sus ojos es, para mí, algo mágico”, dijo Hashian.

“Moana” tuvo una decepcionante recaudación en taquilla en su fin de semana de estreno. La cinta proyectaba una recaudación de $70 millones de dólares en su fin de semana de estreno, pero recaudó un promedio de $70 millones de dólares en Estados Unidos.

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