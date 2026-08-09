Trump pone a un exabogado de su defensa como nuevo asesor jurídico de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump anunció este domingo que Will Scharf, actual secretario personal de la Casa Blanca, asumirá a partir del 1 de septiembre como asistente del presidente y asesor jurídico de la mansión ejecutiva.

Scharf reemplazará en esas funciones a David Warrington, quien dejará la Administración para incorporarse al sector privado. Trump no detalló las razones de su salida, aunque destacó que el funcionario realizó un trabajo “verdaderamente excepcional”.

Desde su puesto actual, Scharf supervisa el flujo de documentos que llegan a la Oficina Oval. Su nuevo cargo ampliará su participación en los asuntos legales de la Administración.

“Will ha desempeñado un trabajo extraordinario en su cargo actual como Secretario del Personal de la Casa Blanca”, afirmó Trump en Truth Social, donde también resaltó su experiencia como fiscal federal y abogado privado.

El presidente recordó además que Scharf trabajó como asistente de dos jueces de tribunales federales de apelaciones y estudió en la Universidad de Princeton y en la Facultad de Derecho de Harvard.

“¡Will es duro, fuerte e inteligente! Además, ama a nuestro país y respeta la ley”, escribió Trump al anunciar su designación.

Un abogado cercano a Trump

El ascenso de Scharf se produce después de varios años de trabajo junto al presidente. Antes de incorporarse formalmente a su Administración, ejerció como uno de los abogados personales de apelación de Trump.

Scharf integró el equipo legal que defendió ante la Corte Suprema la amplia inmunidad penal de Trump como expresidente. También participó en la defensa del mandatario en las apelaciones relacionadas con las demandas civiles presentadas por la escritora E. Jean Carroll.

El abogado de 40 años llegó al Gobierno después de una candidatura fallida en las primarias republicanas de 2024 para fiscal general de Missouri.

Fuera de sus funciones estrictamente legales, Scharf también ha tenido influencia en proyectos relacionados con el desarrollo inmobiliario de Trump en los alrededores de Washington.

Como presidente de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, encabezó el organismo encargado de aprobar numerosos proyectos inmobiliarios en la región de la capital estadounidense.

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