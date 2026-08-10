Abdul El-Sayed agradece consejos de Obama para las elecciones del Senado en Michigan

El candidato del Partido Demócrata al Senado en Michigan, Abdul El-Sayed, confirmó la realización de un intercambio de palabras e ideas con el expresidente Barack Obama en una conversación telefónica, la cual se enfocó en el trazado de metas políticas para las elecciones legislativas de medio término programadas para el mes de noviembre.

El aspirante progresista resaltó la orientación brindada por el exmandatario durante el contacto y reafirmó la coincidencia de criterios entre ambos para consolidar el triunfo del partido en la entidad.

“Le agradecí mucho sus consejos, y aunque tenemos un largo camino por recorrer, estamos perfectamente unidos en la necesidad de ganar Michigan, recuperar el Senado y exigirle responsabilidades a Donald Trump”, afirmó en entrevista en CNN.

Sobre los puntos específicos tratados durante la interacción, el representante político declinó ofrecer mayores precisiones sobre la dinámica interna, y aclaró que “me gusta mantener las conversaciones en privado”.

Resultados en las primarias e integración de campaña

El-Sayed, profesional de la epidemiología de 41 años de edad, obtuvo la victoria en las primarias demócratas al Senado del pasado 5 de agosto frente a la opción moderada que representaba Haley Stevens.

Ante la posibilidad de contar con la participación activa de Barack Obama en actos proselitistas dentro de la jurisdicción de Míchigan, el candidato manifestó su expectativa favorable de cara a los próximos meses de movilización.

“Obviamente, aún nos queda mucho por hacer aquí, pero fue una conversación muy, muy cordial, y le estoy muy agradecido por sus consejos y su mentoría”, sostuvo.

El equipo de campaña de El-Sayed continuará con la agenda de organización territorial de cara a la contienda general del último trimestre del año.

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