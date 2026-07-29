Hispano y su esposa empleada escolar estafaron $170,000 al DOE: sentencia en Nueva York

Rusnelly Clase, empleada del Departamento de Educación (DOE) de la Ciudad de Nueva York, y su esposo Justin Echevarría fueron sentenciados tras declararse culpables de robar más de $170,000 dólares a esa agencia en El Bronx.

“La acusada, empleada desde hace mucho tiempo del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, utilizó su cargo para falsificar órdenes de compra. Involucró a su esposo y a un amigo en este delito motivado por la codicia, mediante el cual se apropiaron de más de $170,000 dólares; dinero que debió haberse destinado a la educación de nuestros alumnos. Quiero agradecer a nuestros colaboradores de las fuerzas del orden de la Comisionada Especial de Investigación (SCI, Anastasia Coleman), quienes trabajaron junto a nuestra Unidad de Fraudes Financieros en esta investigación”, declaró la Fiscal de Distrito de El Bronx, Darcel D. Clark, en un comunicado.

Clase, de 42 años, fue sentenciada a 6 meses de prisión seguidos de 5 años de supervisión tras su liberación, y su esposo fue condenado a 5 años de libertad condicional por el juez Steven Hornstein, de la Corte Suprema de El Bronx. Ambos se declararon culpables del delito de corrupción gubernamental en pasado 9 de abril. Hasta la fecha Clase ha pagado $50,000 dólares en concepto de restitución y se le ha ordenado pagar una suma adicional de $36.654,88. Asimismo, se ordenó a Echevarría pagar $47.448,63.

Según la investigación, entre 2018 y febrero de 2022, Clase -quien se desempeñaba como coordinadora comunitaria en la secundaria Middle School 302 en Longwood, cargo que ocuparía por más de 10 años- utilizó su acceso a los sistemas de adquisiciones y contabilidad de la escuela para registrar a su esposo y a otro cómplice como proveedores sin contrato ante el DOE.

Clase presentó un número considerable de facturas fraudulentas de proveedores, junto con órdenes de compra falsificadas de prendas de vestir como sudaderas, pantalones cortos, camisetas y chaquetas. Posteriormente utilizó accesos no autorizados para aprobar dichas facturas y gestionar pagos fraudulentos por valor de más de $90,000 dólares a su esposo y de $75,000 al otro implicado; ambos le devolvían a Clase una parte de las ganancias ilícitas. Nunca se entregó mercancía alguna.

“El sistema de escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York no es una alcancía personal. Cada dólar robado a nuestras escuelas es un dólar que se les quita a los estudiantes de la Ciudad de Nueva York. La SCI seguirá haciendo rendir cuentas a cualquiera que se aproveche de su cargo público y haga un uso indebido de recursos que pertenecen a nuestras aulas”, comentó la comisionada especial Anastasia Coleman.

Grandes estafas recientes

Este mes Daphna Zekaria, abogada residente de Syosset (NY), fue condenada a 6 meses de cárcel y y 5 años de libertad condicional tras declararse culpable de hurto mayor y cargos conexos, por sustraer cerca de $400,000 dólares de las cuentas de depósito en garantía (escrow) de sus clientes para cubrir gastos personales y comerciales. Una de sus víctimas fue un ganador de un premio de lotería.

En junio el abogado José Polanco fue acusado formalmente en NY de haber sustraído más de $1 millón de dólares a dos prestatarios durante procesos de refinanciación hipotecaria y al Dime Community Bank mediante la emisión de cheques sin fondos.

En abril Catalina Corona, mujer de 62 años, se declaró culpable de haber robado $10 millones de dólares a sus empleadores -un matrimonio de edad avanzada en Long Island (NY)-, anunció Joseph Nocella Jr., Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York.

Tambien ese mes Donna Eckert, mujer de 66 años, llegó extraditada a Nueva York desde California para enfrentar cargos de hurto mayor por presuntamente haber robado $3.5 millones de dólares al Distrito Escolar Hempstead Union Free en Long Island.

Además Murielle Misczak, ciudadana suiza y directora de la guardería privada Kinderhaus Brooklyn (NYC), fue acusada de malversar $2.75 millones de dólares de los fondos recaudados por concepto de matrículas; y la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island acusó a Sharon Blinn, mujer de 65 años, de haber desviado más de $1 millón de dólares de la empresa donde trabajaba.

En marzo la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island acusó a Sharon Blinn, mujer de 65 años, de haber desviado más de $1 millón de dólares de la empresa donde trabajaba. En diciembre cinco funcionarios de varias compañías de carga en el Aeropuerto JFK -el principal de Nueva York- fueron acusados ​​de sobornar a un alto empleado de Delta Airlines con más de $250,000 dólares en efectivo durante cinco años, además de viajes a Las Vegas y Atlantic City, para mantener sus lucrativos contratos, informó la Fiscalía General del estado Nueva York.

En agosto de 2025 Marc Lindor fue acusado de depositar un cheque alterado por valor de $1,7 millones de dólares en un banco en Long Island (NY) y luego retirar grandes cantidades de efectivo antes de ser detenido. También ese mes Michael Lucchesi (67), destacado médico del SUNY Downstate Medical Center en Brooklyn, fue sentenciado por malversar más de $1,4 millones de dólares para financiar una lujosa guardería canina y otros gastos personales.

En marzo de 2025 Damaris Beltré, preparadora de impuestos en Long Island (NY), fue acusada de estafar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por $12 millones de dólares, dinero que utilizó para comprar joyas, un auto Honda y una casa en República Dominicana, según la fiscalía. En 2024 Rafael Álvarez, preparador de impuestos en El Bronx (NYC) conocido como “el Mago”, fue acusado por el IRS de una estafa fiscal de $100 millones de dólares. Su plan fue calificado uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometidos por un sólo preparador en EE.UU. El director del FBI en Nueva York, James Smith, lo calificó como “un desaire deliberado contra la integridad del sistema tributario de nuestro país”.

En abril de 2024 un investigador de fraude del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) de la ciudad de Nueva York fue acusado como sospechoso de robar información de identidad durante la pandemia de COVID y luego venderla a un estafador en Nueva Jersey, alegaron las autoridades federales. También ese año un empleado MTA y un funcionario judicial se declararon culpables de robar $777,000 dólares en préstamos COVID en el punto álgido de la pandemia del coronavirus y fueron sentenciados.

En marzo de 2024 una mujer se declaró culpable de un plan de fraude de unos $3.5 millones de dólares durante seis años, cuando era Directora de Finanzas y Administración en la Universidad de Nueva York (NYU).

En otro caso de estafa con fondos públicos en Nueva York, en marzo de 2024 una hispana que trabajaba en la Administración de Servicios para Niños (ACS) fue acusada de haber robado miles de dólares que estaban destinados a menores desfavorecidos, falsificando sus firmas para alimentar su lujoso estilo de vida, denunciaron los fiscales de Manhattan.

También unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia en 2024.

Más temprano ese año 55 empleados de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) y 15 jubilados fuesen detenidos el 6 de febrero. La lista incluyó a varios hispanos identificados como “súper” de edificios en varios condados. Fue el mayor número de cargos federales de soborno presentados en un sólo día en la historia del Departamento de Justicia (DOJ).

Igualmente en 2024 un abogado de Nueva York que había representado a celebridades fue acusado de robar casi $3,8 millones de dólares a varios clientes de bienes raíces en Brooklyn (NYC), muchos de ellos ancianos. Luego fue hallado muerto.