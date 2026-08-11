Julie Andrews no participará en “The Princess Diaries 3”

La reconocida actriz Julie Andrews confirmó que no participará en la tercera película de “The Princess Diaries 3”, cinta que contará con el regreso de Anne Hathaway como la princesa Mia Thermopolis.

En una conversación con The Hollywood Reporter, Andrews afirmó que en esta etapa de su carrera está dedicada a otros proyectos no relacionados con la actuación. “Creo que la verdad es que ya superé esa etapa. No estoy completamente retirado, pero ahora me dedico a otro tipo de trabajo: escribo libros y grabo muchos podcasts y locuciones. Pero, sinceramente, no creo que deba formar parte de eso”, dijo.

La reconocida actriz aseguró que en este momento prefiere no volver a trabajar frente a la cámara. “No es que no me entusiasme. Es solo que ahora mismo no siento que deba formar parte de ello”, explicó.

Julie Andrews, quien promociona su libro infantil “Shy”, respondió sobre qué le gustaría ver en esta nueva entrega de la historia que protagonizó originalmente hace 25 años. “La verdad es que no lo sé. Creo que es una continuación de la segunda película de “The Princess Diaries”. Sigue adelante, pero para entonces Annie también es un poco mayor que cuando la rodó. Tengo curiosidad por ver qué se les ocurre a Meg [Cabot], Annie y los demás”, dijo.

Aunque no planea regresar para la nueva película, Julie Andrews guarda gratos recuerdos del rodaje de la película, el equipo con el que trabajó y la experiencia en general de trabajar en esta película.

“Fue una película magnífica dirigida por el querido Garry Marshall, que era el director más dulce que se pueda imaginar, además de divertido, talentoso y considerado. Así que fue un placer rodarla”, dijo Andrews.

En 2024 se anunció la tercera entrega de la película “Princess Diaries”, dirigida por Adele Lim. Sin embargo, la propia Hathaway, quien confirmó que retomaría su papel de Mía Thermopolis, aseguró que el rodaje se ha paralizado debido a su embarazo.

“Estoy ocupada con mi tercer bebé y eso ha ocupado el lugar de saber exactamente cuándo podré hacer “Princess Diaries”. Pero puedo decir que creo que hemos tenido un gran avance en la historia. Creo que vamos en la dirección correcta. El guion en el que estábamos trabajando… tuvimos que empezar de cero con esta nueva dirección, que no es la actualización que creo que nadie quiere, pero todos estamos muy seguros de que esta será la definitiva”, dijo en entrevista con Andy Cohen en el programa Radio Andy de SiriusXM.

Por el momento, la tercera entrega de “Princess Diaries” no tiene fecha de estreno.

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