Spotify identificará música creada con IA y no la incluirá en sus recomendaciones

La plataforma de música de streaming Spotify anunció la creación de una etiqueta para identificar a los artistas generados por inteligencia artificial (IA). De esta manera, la plataforma dejará de incluir en sus recomendaciones algorítmicas a la música creada sin la intervención creativa humana.

Esta nueva etiqueta surgió luego de que la plataforma recibió múltiples quejas de los usuarios por la música creada con inteligencia artificial que aparecía disponible en el catálogo.

“Los oyentes nos han dejado claro que no les gusta ver un perfil que parezca humano, solo para descubrir, posteriormente, que la personalidad es generada con IA”, indicó la plataforma.

La etiqueta se llama “AI Personas” y se encargará de catalogar con una insignia específica a aquellos artistas que no son personas reales, sino que fueron creados con la ayuda de sistemas de aprendizaje automático.

“Si bien, creemos que todos los artistas tienen libertad creativa, para determinar cómo se presentan, la programación de Spotify se centra en impulsar la música de artistas auténticos, que están construyendo sus carreras en la música”, indicó la plataforma.

Los creadores de música en la plataforma pueden notificar si un perfil de artista es generado por IA a partir del 11 de agosto. Sin embargo, si la plataforma etiqueta a un perfil como una cuenta creada con IA, los artistas tendrán la oportunidad de revelar esta información ellos mismos o apelar la decisión.

La compañía también habilitará la opción para que los oyentes reporten las cuentas creadas con IA en los próximos meses.

Durante los últimos meses, Spotify ha implementado herramientas para identificar el uso de IA en la canciones que se escuchan en la plataforma. En abril creó una etiqueta de créditos de IA disponible solo para usuarios de DistroKid. Ese mismo mes anunció la etiqueta ”Verified by Spotify” para diferenciar a los artistas creados con IA de los artistas humanos. También habilitó una herramienta para proteger a los artistas del spam generado por IA.

A pesar de estos esfuerzos para identificar la música y los artistas generados por IA, Spotify anunció recientemente asociaciones con Universal Music Group (UMG) y Merlin para permitir la remezcla de canciones mediante IA.

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