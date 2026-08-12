La Divaza abre su corazón en el estreno de “Top Chef VIP 5”: “Este año fue el más horrible de mi vida”

La Divaza, reconocido influencer venezolano, es uno de los competidores de la quinta temporada de “Top Chef VIP” de Telemundo y conmovió al público y al jurado con su platillo, el cual tiene una historia muy especial.

El martes 11 de agosto fue el estreno de “Top Chef 5” en el horario estelar de Telemundo. Un total de 20 celebridades competirán para demostrar sus habilidades culinarias en este exitoso reality show. Una de las celebridades que participa en esta edición fue La Divaza, quien abrió su corazón al presentar su primer plato ante los jueces.

Pedro Luís João Figueira Álvarez, nombre real del influencer, cocinó y presentó ante los jueces un plato de pasta, un platillo que tiene un profundo significado para él y que le recuerda a sus inicios como youtuber en Venezuela.

“Estaba pasando por muchas cosas dentro de mi casa, no me gustaba mi colegio, no me gustaban mis amigos, me sentía en Venezuela como con ganas de crecer en un hogar que no podía ser yo mismo y este plato me ayudó a salir de ahí. Es un plato que la gente me ve en la calle y me dice: ‘Yo te sigo desde que cocinabas pasta’”, explicó visiblemente emocionado.

La Divaza se dio a conocer en Venezuela al publicar videos en YouTube sobre su vida. Una serie de videos en particular (Cocinando con La Divaza) se hizo muy popular hace 10 años, ya que con su personalidad característica cocinaba platillos en la cocina de su casa. Uno de los videos más populares fue cuando La Divaza cocinó pasta. Por esa razón, el influencer quiso recordar sus inicios y que, a pesar de su personalidad divertida que mostraba en redes sociales, realmente no estaba atravesando un buen momento.

“Creo que este plato hoy en día también es una promesa porque antes estaba solo en mi casa con mi cámara y hoy estoy aquí frente a unos jueces y es una promesa de que poco a poco voy a seguir adelante”, expresó el youtuber.

Durante su explicación, La Divaza confesó que este año ha sido uno de los más difíciles de su vida. “Este año fue el año más horrible de mi vida: perdí a mi mamá, perdí a mi pareja de años, pero es un recuerdo de que estoy aquí, que puedo con esto y que voy a seguir adelante”, aseveró. La madre de La Divaza murió en 2025 luego de una larga lucha contra el cáncer de mama.

¿Quiénes participan en “Top Chef VIP 5”?

Un total de 20 celebridades participan en esta temporada de “Top Chef VIP” de Telemundo. Ellos son:

Ninel Conde: Actriz y cantante mexicana.

Carlos ‘Caramelo’ Cruz: Creador de contenido dominicano y ganador de La Casa de los Famosos All-Stars.

Sheynnis Palacios: Reina de belleza y modelo nicaragüense. Ganó el certamen Miss Universo en 2023.

Pedro Luis ‘La Divaza’ Figueroa: Creador de contenido venezolano.

Aylín Mujica: Actriz cubana.

Mauricio Garza: Actor mexicano.

Diana Haro: Actriz mexicana.

Roberto Romano: Actor mexicano.

Gaby Borges: Actriz mexicana.

Miguel Arce: Actor y conductor peruano.

Athenea Pérez: Modelo española. Fue Miss Universe España 2024.

Carlos Ferro: Actor mexicano.

Carlos Ponce: Actor y cantante puertorriqueño.

Guty Carrera: Actor ecuatoriano-peruano.

José Joel: Cantante y actor mexicano.

Kelly Ríos: Exparticipante de Exatlón Estados Unidos.

Lupillo Rivera: Cantante de música regional mexicana.

Nailea Norvind: Actriz mexicana.

Nievelis González: Estrella de reality shows puertorriqueña.

Stephanie Salas: Cantante, actriz y empresaria mexicana

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