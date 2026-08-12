Trump afirmó que cambió de avión en Turquía para acatar indicaciones del Servicio Secreto

El presidente Donald Trump confirmó que realizó el cambio de aeronave de manera confidencial en julio pasado durante su estancia en Turquía, y argumentó que lo hizo en obediencia a indicaciones del Servicio Secreto y el Ejército ante el riesgo de una agresión contra el avión oficial.

“Depende del servicio secreto. Yo solo sigo sus instrucciones, así que actúo bajo la supervisión del Servicio Secreto y del Ejército. Querían que actuara de otra manera, con otras medidas de seguridad. Querían que lo hiciera, así que tengo que hacerlo. Hago lo que me dicen”, afirmó el mandatario el martes a bordo del Air Force One, respecto a lo sucedido en Ankara el pasado 8 de julio tras la cumbre de la OTAN.

La información fue publicada por The Washington Post, que detalló que el 8 de julio Trump fue escoltado desde el Air Force One hacia una nave militar secundaria en la pista de aterrizaje.

Evaluación de riesgos presidenciales

El mandatario estadounidense abordó los motivos que llevaron a los organismos de inteligencia a modificar la ruta y el transporte pautado originalmente para la delegación gubernamental.

“Recibo muchas amenazas que ustedes desconocen. Cualquier presidente importante recibe muchas amenazas. Los presidentes que no lo son no reciben amenazas. Y creo que yo soy el que más. Nadie ha hecho más que yo en casi seis años”, declaró el presidente.

Uso de la aeronave señuelo

El procedimiento incluyó el vuelo del Air Force One con personal de la Casa Blanca y periodistas a bordo. La prensa acreditada comparó este despliegue con protocolos de confidencialidad aplicados en la gestión de Bill Clinton durante la década de 1990.

“El avión en el que volé corría mayor riesgo. Creo que ese sería el avión que probablemente atacarían”, explicó Trump al respecto.

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