Powerball: boleto ganador de $1,040 millones fue vendido en Illinois

Un nuevo millonario surgió en Illinois después de que un solo boleto acertara el premio mayor de Powerball, valorado en $1,040 millones de dólares, durante el sorteo del miércoles por la noche.

Se trata del octavo jackpot más grande en la historia de Powerball y del premio mayor más elevado de la lotería en lo que va de 2026. Sin embargo, detrás de esa cifra hay una particularidad que suele generar confusión: los $1,040 millones no representan el dinero en efectivo que el ganador encontrará disponible para retirar de inmediato.

Los números ganadores fueron 4, 26, 66, 67 y 69, mientras que la Powerball roja fue el 9. El multiplicador Power Play fue de 2.

El boleto ganador se vendió en Quincy

La combinación ganadora salió de un boleto adquirido en una estación de servicio y tienda de conveniencia Hy-Vee Gas, ubicada en 310 N 36th St., en Quincy, ciudad del oeste de Illinois.

La noticia convirtió al establecimiento en el punto de referencia del histórico sorteo, aunque todavía no se conoce públicamente la identidad de la persona que compró el boleto.

La legislación de Illinois permite que los ganadores de premios de $250,000 o más soliciten permanecer en el anonimato. Al reclamar el dinero, pueden pedir que su nombre, fotografía y dirección residencial permanezcan confidenciales.

El ganador dispone de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio. No obstante, existe una diferencia importante si decide recibir el dinero mediante el pago único en efectivo.

¿Cómo llegó Powerball a $1,040 millones?

El gigantesco premio no apareció de repente. El jackpot fue creciendo durante una cadena de sorteos en los que ningún boleto consiguió acertar los cinco números blancos y la Powerball roja.

Cuando esto ocurre, el premio mayor se acumula para el siguiente sorteo. Las ventas de boletos también alimentan el fondo destinado al jackpot, por lo que la lotería vuelve a calcular cuánto dinero puede ofrecer y anuncia una nueva estimación.

Así, sorteo tras sorteo, el acumulado fue aumentando hasta alcanzar los $1,040 millones.

Es importante entender que esa cifra corresponde a la opción de anualidad. En lugar de entregar todo el dinero inmediatamente, Powerball estructura el premio en pagos distribuidos durante varios años.

Por eso el valor en efectivo anunciado para este jackpot fue de aproximadamente $433 millones, antes de impuestos.

La diferencia no significa que el ganador haya perdido más de la mitad del premio. Son simplemente dos modalidades diferentes para recibirlo: una anualidad con un valor total estimado de $1,040 millones y un pago único en efectivo de unos $433 millones.

El ganador tiene que elegir cómo cobrar

El nuevo millonario de Illinois tendrá que decidir entre ambas alternativas.

Si opta por la anualidad, recibirá pagos programados durante el periodo establecido por Powerball. Si prefiere el efectivo, deberá solicitarlo dentro de los primeros 60 días después del sorteo.

Después de ese plazo todavía podrá reclamar el premio, siempre que lo haga dentro del año permitido, pero tendrá que elegir la modalidad de anualidad.

En cualquiera de los escenarios, el monto final que llegue a sus manos será inferior a la cifra anunciada debido a los impuestos aplicables.

Otros boletos también resultaron premiados

Aunque un único boleto se llevó el jackpot, otros jugadores tuvieron una noche extraordinaria.

5 boletos vendidos en Massachusetts, Arizona, California, Florida y Carolina del Norte obtuvieron premios de entre $1 millón y $2 millones, dependiendo de las combinaciones acertadas y del uso del Power Play.

Ahora comienza otra cuenta regresiva: el ganador de Illinois deberá aparecer para reclamar su fortuna. Y tendrá que decidir, antes de hacerlo, una cuestión que puede ser tan trascendental como acertar los números: recibir cientos de millones de dólares de una sola vez o aceptar una fortuna de más de $1,000 millones distribuida durante años.

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