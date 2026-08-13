Trump celebra fallo para mantener sus aranceles sobre mercancías de bajo valor

El presidente Donald Trump, celebró este jueves el fallo de un tribunal estadounidense que mantiene los aranceles sobre los envíos “de minimis” de mercancías de bajo valor de impuestos como parte de su agresiva política comercial.

“¡Gran victoria hoy en el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. contra uno de los vacíos legales más reprehensibles de la política comercial estadounidense: la llamada exención ‘de minimis’!”, escribió Trump en su red Truth Social.

El fallo emitido este jueves por la corte desestimó la impugnación planteada por un importador contra la suspensión de las exenciones que el propio Trump implementó a través de dos órdenes ejecutivas el año pasado.

BIG WIN at the U.S. Court of International Trade. The court just upheld his decision to close the massive “de minimis” loophole. Foreign shippers can no longer send packages under $800 into America completely duty free. The loophole was costing billions and being used by? pic.twitter.com/5KO8vSSz8X — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 13, 2026

Antes de esto, Estados Unidos había suspendido el pago de impuestos aduaneros para estos envíos, generalmente con un valor inferior a $800 dólares, desde hacía más de un siglo.

“Durante años, los remitentes extranjeros pudieron enviar paquetes valorados en hasta $800 dólares a nuestro país libres de impuestos, sin aranceles, y con mucha menos supervisión. Se convirtió en un gran vacío legal para quienes eluden los aranceles, así como en una vía explotada por traficantes de fentanilo, falsificadores y otros delincuentes para introducir productos peligrosos e ilegales en Estados Unidos”, añadió Trump.

El mandatario asegura en su mensaje que, solo en 2024, la exención de los envíos “de minimis” le costó al país “unos $10,800 millones de dólares en ingresos arancelarios no percibidos”.

De este modo, el tribunal mantiene vigentes los cobros activados por Trump, que oscilan actualmente entre el 10 y el 12.5% para estos envíos en función de su país de procedencia.

La medida tiene serias repercusiones para el comercio electrónico, especialmente para las plataformas chinas Temu y Shein.

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