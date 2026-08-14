AOC y Nydia Velázquez reclaman a agencias federales y a la gobernadora de Puerto Rico garantizar acceso al agua en la isla

NUEVA YORK – Las congresistas de origen boricua Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) y Nydia Velázquez responsabilizaron tanto a las agencias federales y a las locales de la crisis de agua en Puerto Rico que mantiene a más de 180,000 abonados residenciales y comerciales con interrupciones en el servicio.

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En un comunicado conjunto este jueves, las representantes de Nueva York señalaron la “negligencia” y “mala gestión” federal ante la escasez de agua que enfrenta este territorio de Estados Unidos.

Las legisladoras argumentaron que no se debe atribuir el problema únicamente a la sequía, ya que la infraestructura de agua en la isla lleva décadas en deterioro.

“La crisis del agua en Puerto Rico no es producto de una sequía aislada ni de un único fallo en la infraestructura; es el resultado de la negligencia y la mala gestión a nivel federal. Conocemos desde hace décadas el deterioro de la infraestructura hídrica de Puerto Rico, y algunas comunidades llevan años conviviendo con la escasez de agua. Sin embargo, el agravamiento de la crisis climática ha llevado esta situación a un punto crítico, ya que el aumento de las temperaturas y las sequías han empujado al límite a un sistema que ya estaba colapsando”, plantearon.

Las políticas también criticaron a la Administración de la gobernadora Jenniffer González por supuestamente no hacer lo suficiente para agilizar el desembolso de los miles de millones en fondos federales para reconstrucción que incluyen partidas para el sistema hídrico.

“La gobernadora González ha afirmado que ‘esta situación se escapa de nuestras manos’. Rechazamos tal afirmación. Tanto el gobierno estatal como el federal disponen de fondos para hacer frente a esta crisis. Mientras los puertorriqueños siguen racionando el agua, cerca de $30,000 millones de dólares en fondos federales para la recuperación de desastres permanecen en el limbo, a la espera de ser desembolsados. La gobernadora y el gobierno federal deben garantizar que estos fondos se desbloqueen y distribuyan de inmediato”, afirmaron AOC y Velázquez.

El dúo también cuestionó el sistema de reembolsos bajo el que opera la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que retrasa la completación de proyectos de obra permanente.

“Asimismo, FEMA ha mantenido la cruel política de obligar a Puerto Rico a pagar por adelantado las reparaciones de infraestructura y solicitar el reembolso posteriormente. En plena crisis, FEMA debe cambiar el rumbo y agilizar el desembolso anticipado de fondos para fortalecer el sistema de agua de la isla”, indicaron las demócratas.

“El acceso a agua potable es un derecho humano fundamental. En este momento, la gobernadora y el gobierno federal deben hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar ese derecho, restablecer el acceso al agua y realizar las inversiones sólidas necesarias para modernizar la infraestructura pública de Puerto Rico”, puntualizaron las congresistas.

Las representantes no son las únicas que han levantado la voz a nivel federal para que las autoridades respondan a la crisis.

Esta semana otros demócratas en ese cuerpo hicieron lo propio con el envío de una carta en la que le solicitaron a la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) que investigue exhaustivamente la escasez de agua en Puerto Rico.

El esfuerzo fue liderado por el miembro de alto rango del Comité de Recursos Naturales, Jared Huffman. Al esfuerzo se sumó el comisionado residente Pablo José Hernández; y Bennie G. Thompson, de Mississippi.

Martin Heinrich, senador de Nuevo México y miembro de mayor rango del Comité de Energía y Recursos Naturales de esa Cámara, también firmó la misiva.

Pablo José Hernández pide declaración de desastre mayor

Este viernes, la oficina de prensa de Hernández anunció que el comisionado encabeza unacarta que firmaron otros 25 congresistas en la que emplazaron a la gobernadora de Puerto Rico a solicitarle al presidente Donald Trump que emita una declaración de desastre mayor en respuesta a la crisis de agua.

Una declaración de desastre facilitaría un mayor acceso a asistencia de FEMA para municipios y entidades públicas, así como para familias y negocios afectados a través, por ejemplo, de préstamos por desastre de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), señaló un comunicado.

Entre los suscribientes del texto se encuentran Huffman y Thompson.

El llamado en favor de la isla no se limitó a Washington D.C.

Boricuas en Pennsylvania, cuarto estado con más boricuas en EEE.UU., se movilizaron anoche al exterior del Ayuntamiento de Philadelphia para reclamar acción de las autoridades federales.

El reporte de WHYY News señaló que más de 50 personas acudieron a la manifestación en apoyo a los residentes de la isla.

“Necesitamos agua para poder vivir. Necesitamos agua simplemente para tener dignidad y una calidad de vida cotidiana. Por tanto, quienes sufren esta escasez están padeciendo, y eso es inaceptable”, declaró al medio la concejal Quetcy Lozada. “No deberíamos permitir que ciudadanos estadounidenses tengan que vivir ningún tipo de crisis humanitaria”, agregó la funcionaria.

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