Staten Island podría sumar más de 5,000 viviendas y un nuevo “downtown”

La costa norte de Staten Island podría experimentar una de sus mayores transformaciones urbanas en décadas. El Concejo de Nueva York presentó un plan que plantea sumar más de 5,000 viviendas y convertir el corredor entre St. George y Stapleton en una especie de nuevo “downtown” frente al agua.

La iniciativa, denominada NorthShoreNYC, busca aprovechar terrenos municipales, lotes vacíos y propiedades poco utilizadas para construir viviendas, comercios y espacios públicos, además de mejorar las conexiones entre los vecindarios y el waterfront.

El dato resulta especialmente relevante en medio de la crisis de vivienda de Nueva York, pero hay una aclaración importante para quienes buscan apartamentos: no se trata todavía de una lotería de Housing Connect ni de 5,000 viviendas listas para solicitar. Es un plan urbanístico que deberá avanzar mediante nuevos proyectos, cambios de zonificación, inversiones y aprobaciones antes de materializarse.

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Dónde se construirían las nuevas viviendas en Staten Island

El área estudiada se extiende por la costa norte desde St. George, junto a la terminal del Staten Island Ferry, hasta Tompkinsville y Stapleton. También incluye corredores comerciales como Bay Street y grandes terrenos cercanos al waterfront.

El informe identifica varios puntos con potencial para crecer. Uno de los más importantes es el antiguo terreno hospitalario ubicado en Castleton Avenue y Webster Avenue. La administración municipal había identificado allí espacio para unas 330 viviendas, pero el Concejo considera que el lote, de casi siete acres, podría albergar más de 400 hogares, combinando edificios de apartamentos y townhouses destinadas a propietarios. También propone estudiar la construcción de una nueva escuela.

Otra zona clave está alrededor de Bay Street y Victory Boulevard, donde varios terrenos vacíos o subutilizados podrían convertirse en desarrollos residenciales con negocios en las plantas bajas y nuevas conexiones hacia la costa.

Hasta 2,500 viviendas donde fracasó la gran rueda de Nueva York

Parte de la transformación ya había comenzado a planificarse antes de NorthShoreNYC. La Corporación de Desarrollo Económico de Nueva York trabaja en la reconversión de los terrenos de Empire Outlets y del fallido proyecto New York Wheel, una gigantesca rueda de observación que nunca llegó a construirse.

La propuesta para esos terrenos contempla hasta 2,500 viviendas, además de comercios, espacios culturales, parques y mejores conexiones con los barrios vecinos.

Más al sur, los terrenos de New Stapleton Waterfront podrían sumar más de 2,000 viviendas, espacios abiertos y una escuela. También está en marcha un proyecto de 232 apartamentos asequibles en el antiguo Jersey Street Garage.

En conjunto, esos proyectos y las nuevas áreas propuestas explican por qué el potencial residencial del corredor supera las 5,000 unidades.

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El objetivo: un “Downtown Staten Island”

El Concejo sostiene que Staten Island tiene una costa con buen acceso al transporte y grandes terrenos disponibles, pero que el desarrollo avanzó mucho más lentamente que en ciudades vecinas de Nueva Jersey.

Actualmente, el área incluida en el plan tiene unos 21,000 residentes y aproximadamente 9,000 viviendas. El informe la compara con Hoboken, que ocupa una superficie similar pero tiene alrededor de 60,000 habitantes y una concentración mucho mayor de viviendas, comercios y restaurantes.

La concejal Kamillah Hanks, una de las impulsoras de NorthShoreNYC, señaló que la intención es aprender del crecimiento de zonas costeras como Hoboken, Jersey City y Bayonne, donde antiguos terrenos industriales fueron transformados en barrios residenciales de mayor densidad.

Las imágenes conceptuales del plan incluso muestran edificios residenciales de alrededor de 14 pisos en sectores donde actualmente predominan construcciones considerablemente más bajas.

¿Las 5,000 viviendas serán asequibles?

No necesariamente. El proyecto habla de incrementar la oferta de viviendas asequibles y de mercado, pero hasta ahora no existe una distribución definitiva que permita afirmar cuántos de los más de 5,000 apartamentos tendrían alquileres regulados.

En algunas zonas ya rige el programa Mandatory Inclusionary Housing (MIH), que exige que entre el 25% y el 30% de los apartamentos de determinados nuevos desarrollos permanezcan con restricciones de ingresos. Sin embargo, esa regulación no cubre actualmente todo St. George y Stapleton.

El plan propone ampliar las oportunidades de vivienda asequible permanente, pero los porcentajes concretos dependerán de cada proyecto y de las futuras decisiones de zonificación.

Nueva York destina $38 millones a Staten Island

Junto con la presentación de NorthShoreNYC, el Concejo anunció más de $38 millones en fondos para diferentes proyectos, instituciones y servicios de Staten Island.

Entre ellos, $10 millones se destinarán a mejoras de Richmond Terrace y a la construcción de la Tompkinsville Esplanade y Pier One Fishing Pier, proyectos destinados a conectar mejor el área del ferry con la costa de Stapleton. También se asignaron fondos a servicios de salud, instituciones culturales y programas juveniles.

El objetivo es que las nuevas viviendas no aparezcan de manera aislada, sino acompañadas por mejoras en transporte, escuelas, calles, espacios públicos y acceso al waterfront.

Por ahora, NorthShoreNYC es una hoja de ruta, no un calendario de construcción. Pero marca una apuesta concreta del Concejo: que la próxima gran zona residencial de Nueva York pueda crecer frente al agua en Staten Island.

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