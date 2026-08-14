Mesas de restaurantes en calzadas volverán a funcionar durante todo el año en NYC

Las mesas de restaurantes al aire libre, en calzadas, salvavidas para miles de negocios en la Gran Manzana durante la pandemia del COVID, y que al mismo tiempo fueron objeto de quejas por parte de vecinos en áreas donde muchas estructuras de madera terminaron convirtiéndose en espacios desordenados, principalmente en el invierno, volverán a funcionar durante todo el año.

Así lo decidió este jueves el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, luego de aprobar por abrumadora mayoría un paquete de nuevas leyes que permitirán restablecer el servicio de comidas al aire libre durante todos los meses, de manera ininterrumpida, lo que dueños de locales reciben con optimismo.

En la actualidad, las estructuras levantadas por los negocios para comer en calzadas solo podían habilitarse entre el 1 de abril hasta el 29 de noviembre, lo que significaba un dolor de cabeza para propietarios de restaurantes como Facundo González, quien debía remover las estructuras y buscarles espacio por cinco meses.

“Esta es una gran noticia para nosotros, porque no solo vamos a ahorrarnos los costos de armar y quitar esas cabinas cada temporada sino que vamos a poder recibir más ingresos, lo que además es un beneficio para nuestros empleados”, comentó el pequeño empresario, dueño de un restaurante mexicano en Long Island City, quien agregó que espera que las agencias de la Ciudad no “jueguen un doble juego” de ampliar sus opciones de venta mientras los castigan con multas injustas.

“Una cosa que muchos de nosotros hemos sufrido durante años es que varias agencias de la Ciudad nos penalizan con tickets carísimos por cosas simples. Ojalá que eso cambie, porque he recibido incluso multas por cosas que otros hacen en las cabinas y creo que eso debería revisarse”, comentó el restaurantero. “También espero que la Ciudad nos tienda la mano con los equipos eléctricos y de calefacción para poner dentro de las estructuras en el invierno, pues sin eso no sirve de nada que tengamos permiso de comidas al aire libre todo el año”.

Mesas de restaurantes al aire libre volverán a funcionar durante todo el año en NYC. Foto Edwin Martínez.

Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Al anunciar la buena nueva, la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, mencionó que los cambios aprobados beneficiarán a los negocios y a los vecindarios para fortalecer las economías locales, y darles un respiro a los empresarios.

“Como expropietaria de un restaurante, sé de primera mano lo difícil y costoso que resulta ser dueña y operar una pequeña empresa en la ciudad de Nueva York. En un momento en que las familias y los emprendedores enfrentan costos crecientes, el gobierno debería facilitarles el camino hacia el éxito Y por eso el Concejo tomó medidas para permitir el servicio de comidas al aire libre durante todo el año”, dijo la jefa de organismo legislativo.

“Apoyar a miles de restaurantes locales y crear la primera Oficina de Asequibilidad de Seguros del país, con el fin de brindar mayor transparencia y reducir los costos de los seguros tanto para las empresas como para los consumidores, son las inversiones que fortalecen a nuestros vecindarios, apoyan a las pequeñas empresas y hacen que la ciudad de Nueva York sea más asequible y habitable para todos”, agregó Menin, al tiempo que recalcó que el paquete de leyes reducirá costos, fortalecerá la calidad de vida en los vecindarios y apoyará a las pequeñas empresas en los cinco condados.

Además de haber aprobado normativas para levantar la prohibición de mantener las estructuras y mesas al aire libre en el invierno, una nueva ley permite fraccionar en pagos periódicos las tarifas anuales que los operadores de cafeterías pagan por el uso del espacio en la calzada o la acera.

Asimismo, el paquete de normas ahora permitirá a los dueños de terrazas en aceras cerrar o cubrir sus instalaciones durante el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 31 de marzo y autoriza el uso de materiales de protección contra la intemperie en otras épocas del año, cuyas especificaciones serán establecidas por el Departamento de Transporte, a través de una normativa.

“Las terrazas en las aceras se han convertido en una parte importante de nuestros vecindarios, pero su uso resulta mucho más difícil para los restaurantes durante el invierno”, señaló la concejal Gale Brewer. “Los restaurantes ya pagan por este espacio durante todo el año; este cambio práctico les permitirá aprovecharlo mejor, atender a más clientes y ayudar a mantener el empleo de sus trabajadores a lo largo de todo el año”.

Y en su afán para garantizar que los espacios creados al aire libre para que los restaurantes que ofrezcan comida no se conviertan otra vez en “manzana de la discordia”, como ocurrió después de la pandemia, cuando residentes de varios vecindarios de la Gran Manzana se quejaron del deterioro de estructuras descuidadas, presencia de plagas y roedores y pérdida de sitios de estacionamiento, uno de los proyectos de ley aprobados, busca meter orden.

La iniciativa del concejal Justin Sanchez, exigirá a los operadores de terrazas en calzadas y aceras garantizar que sus instalaciones al aire libre estén libres de basura, escombros, grafitis, alimañas, restos de comida y condiciones insalubres.

Mesas de restaurantes al aire libre en calzadas deberán seguir normas estrictas. Foto Edwin Martínez

Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Las nuevas normativas señalan que los operadores que infrinjan esta disposición estarían sujetos a sanciones civiles que oscilan entre los $200 dólares por la primera infracción y los $500 dólares por la segunda y posteriores faltas.

“A medida que surgen más estructuras para comer al aire libre en nuestras calles y aceras, debemos asegurarnos de que no vengan acompañadas de basura y como norma básica establecemos que las reglas de salud e higiene que los restaurantes cumplen en su interior deben trasladarse con ellos cuando ofrecen servicio en el exterior”, dijo el legislador de El Bronx. “El privilegio de expandirse hacia el espacio público conlleva la responsabilidad de ser un buen vecino, mantener limpia el área circundante y garantizar que las terrazas al aire libre aporten valor a nuestras calles en lugar de generar suciedad”.

El comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT), Mike Flynn, se mostró optimista sobre el nuevo paquete de medidas legislativas y manifestó su disposición a modificar la normativa para permitir el servicio de comidas al aire libre en la calzada de forma permanente.

“El DOT celebra que el Concejo haya aprobado el servicio de comidas en la calzada durante todo el año, una medida que se basa en el éxito de la agencia al establecer un programa permanente con instalaciones de cafetería en la calle que sean limpias, resistentes y ventiladas”, dijo el funcionario.

“A los neoyorquinos les encanta comer al aire libre, y las zonas de mesas en el exterior hacen que nuestras calles sean más dinámicas, a la vez que apoyan a los pequeños negocios que tanto valoramos”, agregó. “Limitar el servicio de comidas en la calzada a un periodo específico suponía un obstáculo que perjudicaba la participación de los restaurantes en el programa Dining Out NYC de la Ciudad, ya que a muchos establecimientos les resultaba difícil almacenar las instalaciones de la calle fuera de la temporada alta”.

El Comisionado de la administración Municipal agregó que la Ciudad buscará la maera de lograr que más negocios se sumen a la iniciativa de espacios exteriores para comer, que actualmente solo utilizan 1,649 restaurantes y que en la época de la pandemia llegó a superar los 12,500.

“Seguiremos garantizando que nuestro programa promueva instalaciones seguras, accesibles y limpias, y exploraremos cualquier medida que facilite la participación de los restaurantes”, concluyó el funcionario, al tiempo que dijo que las nuevas medidas simplificaría el proceso para operar afuera y reduciría los costos para las pequeñas empresas en $1,800 dólares.

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