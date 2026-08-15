UPROSE en Nueva York pide reconsiderar celebración de conferencia SOMOS en Puerto Rico ante la crisis de agua

NUEVA YORK – La organización UPROSE envió una carta esta semana a los organizadores de la conferencia anual SOMOS Inc. en la que le piden reconsiderar la celebración del evento pautado para noviembre en Puerto Rico en vista de la sequía y la crisis de agua en la isla que se suma a la eléctrica.

En la misiva con fecha del 12 de agosto, la directora ejecutiva de la organización con sede en Brookyn, Elizabeth Yeampierre, planteó que no es justo llevar a miles de participantes al evento, mientras se les imponen limitaciones a los puertorriqueños en el consumo de agua.

“Puerto Rico no puede continuar siendo tratado como telón de fondo para redes políticas, recepciones y convocatorias institucionales mientras la gente de Puerto Rico se les pide rescindir de las necesidades básicas. Hoy, cientos de miles en Puerto Rico enfrentan las consecuencias de una sequía severa y un sistema de agua fallido. Las familias en San Juan y comunidades circundantes enfrentan interrupciones rotativas de 48 horas. A los residentes se les ha pedido conservar cada galón de agua, mientras a miles de visitantes se les motiva a viajar a la isla por cuatro días para conferencias, estadías en hoteles, recepciones, cenas y eventos políticos. Esa contradicción no puede ser ignorada.”, lee parte del documento dirigido a Rosa Peltón Alcántara, directora ejecutiva de SOMOS Inc.

La activista argumentó en el escrito que, por mucho tiempo, Puerto Rico ha sido tratado como un destino y no como una comunidad.

“Un lugar donde instituciones del territorio continental llegan, convocan, gastan, establecen redes y se van mientras la gente que vive allí continúa enfrentando austeridad, negligencia, infraestructura deteriorada, desplazamiento, desastres climáticos e inversión crónicamente mal asignada. Somos no debe reproducir o ser cómplice de esa dinámica”, expuso.

Según la líder ambientalista, una conferencia organizada alrededor del poder político de líderes latinos y boricuas debe reconocer que la solidaridad con Puerto Rico requiere más que la visita de estos a la isla.

“En un momento en el que le están racionando el agua a las familias puertorriqueñas, la pregunta no debe ser cómo van a acomodar a miles de visitantes adicionales. La pregunta debe ser cuáles recursos, atención y poder político puede ser redirigido hacia las comunidades que confrontan la crisis”, emplazó la abogada de origen boricua.

La carta finaliza con un llamado a los encargados de la conferencia para que se reúnan con líderes de grupos comunitarios y ambientales, así como residentes antes de continuar con los planes para la conferencia, y a “públicamente explicar cómo esperan evitar poner una mayor carga en comunidades a las que ya se les ha pedido sacrificarse”.

La carta fue copiada a organizaciones como LatinoJustice PRLDEF, Organización Boricua de Agricultura Ecológica y Climate Justice Alliance.

Adicional, la carta se le remitió a más de 50 asambleístas estatales.

En un video este viernes desde su cuenta en Facebook, la directora ejecutiva indicó que Puerto Rico no es simplemente un lugar para pasar un buen rato.

“Si tú vas ir a Puerto Rico tienes que dejar a Puerto Rico en una mejor condición de la que la encontraste. No es un lugar al que tú vas porque quieres pasar un buen rato, donde quieres encontrarte con tus amigos o quieres pasear en la playa. Es un lugar donde tienes que distribuir los recursos que estabas pensando usar para una gran fiesta para apoyar a los que toman decisiones a nivel local y las personas que están batallando porque no tienen agua, no tienen electricidad, porque son descendientes de la extracción, de la negligencia de la austeridad”, reafirmó Yeampierre.

A juicio de la líder comunitaria, no sentar a la mesa a los afectados por la crisis en Puerto Rico es “exactamente” la manera en la que el colonialismo funciona.

“Si crees en la justicia, vamos a ir a Puerto Rico y tú le vas a estar diciendo a la gente y dejándole saber que vamos y queremos ir para estar ahí para ti para unirnos en solidaridad contigo; para apoyarte; para asistir a una protesta; para ayudarte a apoyar una mesa que le permita a la gente saber que no estás por ti solo, que tienes gente que te respalda; porque SOMOS, ahora mismo, ‘Somos el futuro’, ‘Somos uno’, somos una comunidad, y si estamos hablando de cómo esta organización o este esfuerzo se aparece en la isla, se tiene que aparecer de un modo de solidaridad. No puede ser que nosotros vayamos a la isla para tener buen tiempo (un buen rato) cuando la gente en la isla está sufriendo. Así que nosotros tenemos que hacer una determinación de cómo es que vamos a aparecer en Puerto Rico en noviembre. Si vamos a ir para ser parte del problema o vamos a ir para prestar nuestro servicio a las soluciones de Puerto Rico”, puntualizó.

UPROSE, fundada en el 1966, es la organización comunitaria latina más antigua de Brooklyn enfocada en la justicia ambiental, climática y la resiliencia urbana. Su sede ubica en Sunset Park.

SOMOS celebra su 40 aniversario. Como parte de los eventos asociados a la conferencia, se agendan talleres legislativos y paneles de discusión, así como días de trabajo en comunidades que incluyen donaciones.

Parte de la intención detrás de la celebración de la conferencia en la isla es incentivar la discusión sobre políticas públicas y legislación que impacten tanto a esa comunidad como a la latina en general.

El evento este año se realizará entre el 4 y 7 de noviembre. La sede será el hotel Caribe Hilton en San Juan.

Previo a las actividades en Puerto Rico, como de costumbre, se realizó un encuentro en Albany. La conferencia en NY fue entre 17 y el 19 de abril bajo el tema “Del Momento al Movimiento – Lead, Unite, Transform” (“Del Momento al Movimiento – Liderar, Unir, Transformar”).

En un mensaje desde las redes sociales de SOMOS Inc. el lunes, el presidente de la junta directiva Francisco Diaz Jr. resaltó que, durante la conferencia de 2026 en Puerto Rico, reforzarán el sistema de registro y la verificación de credenciales.

La conferencia reúne a la crema de la política neoyorquina que aprovecha el evento para adelantar candidaturas. También se asocia como un espacio de intercambio de contactos y cabildeo.

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