El Real Madrid supera 0-3 al Schalke 04 en Alemania y concluye su gira de pretemporada

El Real Madrid cerró sus compromisos de preparación estival con un sólido triunfo 0-3 sobre el Schalke 04 en el Veltins Arena de Gelsenkirchen, gracias a los tantos convertidos por Kylian Mbappé, Dean Huijsen y el juvenil Carlos Espí.

Para el conjunto germano representó su séptimo test del ciclo preparatorio, registrando previamente cuatro victorias y dos caídas. En contraparte, la escuadra madridista completó su cuarto duelo de preparación, tras cosechar un empate frente a la Fiorentina y triunfos ante el Ferencváros y el Deportivo de La Coruña.

En la alineación titular planteada por José Mourinho destacó la presencia de Ibrahima Konaté compartiendo la zaga central junto a Huijsen, así como la dupla ofensiva conformada por Vinícius Júnior y Mbappé. En el banquillo aguardaban futbolistas como Jude Bellingham, Yan Diomande y Marc Cucurella.

Eficacia ofensiva y control del marcador en el Veltins Arena

La escuadra blanca tomó la delantera tempranamente en el marcador. Al minuto 6, Mbappé capitalizó una entrega errónea en la salida de Ron Schallenberg para interceptar el balón en la frontal del área y definir ante la salida del guardameta Loris Karius para el 0-1.

A pesar de no monopolizar la posesión del balón, las transiciones del ataque visitante generaron peligro constante, impulsadas por la labor organizativa de Arda Güler. De un saque de esquina cobrado por el volante turco desde el sector izquierdo nació el segundo tanto merengue, rematado de cabeza en el área por Dean Huijsen para colocar el 0-2 antes del descanso.

Sentencia en la segunda mitad y debut de los refuerzos

La tónica del compromiso se mantuvo en la etapa complementaria con un Real Madrid vertical. Al minuto 57, una proyección del lateral Álvaro Carreras por el carril izquierdo concluyó con un servicio al segundo poste, donde Carlos Espí conectó de cabeza para decretar el 0-3 definitivo.

Con el marcador resuelto, el estratega portugués dio paso a los debuts de Yan Diomande y Marc Cucurella en la media hora final del cotejo, asegurando la tercera victoria de la pretemporada y la segunda portería imbatida para el cuadro madrileño.

El próximo compromiso oficial del Real Madrid marcará el estreno formal del segundo ciclo de José Mourinho en el banquillo blanco, cuando visiten al RCD Espanyol el sábado 22 de agosto por la segunda jornada de LaLiga EA Sports.

Sigue leyendo:

·FC Barcelona dona $115,000 dólares y convoca captación de fondos tras terremotos en Colombia

·La cuarta temporada de “Ted Lasso” es el mejor estreno en la historia Apple TV

·Imagen de Messi y Erling Haaland protagonista en un cargamento incautado de 370 kilos de cocaína en Ecuador