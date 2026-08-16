Irán eleva la amenaza contra soldados estadounidenses y ofrece $30,000 por su captura o muerte

El Ejército de Irán anunció este domingo una recompensa de $30,000 para cualquier ciudadano que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, una cantidad que se duplicaría si quien realiza la acción es una mujer.

El comandante en jefe del Ejército iraní, general de división Amir Hatami, confirmó el programa y señaló que la recompensa será entregada por las Fuerzas Armadas de la República Islámica. Sus declaraciones fueron recogidas por la agencia estatal IRNA.

Hatami explicó que la iniciativa surgió después de recibir numerosas solicitudes de ciudadanos que supuestamente querían contribuir económicamente al esfuerzo bélico de Irán contra Israel y Estados Unidos, conflicto que, según Teherán, comenzó el 28 de febrero.

No obstante, el anuncio se produce pese a que Estados Unidos no ha desplegado una invasión terrestre de Irán durante el conflicto. El jefe militar iraní tampoco precisó en qué circunstancias, lugar o momento podría producirse una eventual captura o muerte de soldados estadounidenses.

La declaración de Teherán llega dos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que, una vez derrotado Irán, convertiría el estrecho de Ormuz en territorio estadounidense.

Irán rechazó esas declaraciones y afirmó que el estratégico paso marítimo no puede ser controlado mediante amenazas, órdenes militares o declaraciones políticas, y reivindicó su soberanía sobre la zona.

Este domingo, Hatami volvió a poner el control del estrecho de Ormuz entre las condiciones planteadas por Irán para poner fin a la guerra. El militar describió la vía marítima como una capacidad geopolítica que, según afirmó, pertenece al pueblo iraní.

Teherán cerró el estrecho a mediados de julio, después de nuevos ataques estadounidenses contra el sur de Irán. La República Islámica respondió entonces con ataques contra objetivos estadounidenses en distintos países de Oriente Medio, mientras Washington reactivaba el bloqueo naval sobre puertos y embarcaciones iraníes.

Entre las exigencias de Teherán para poner fin a las hostilidades figuran el cese de la guerra por parte de Estados Unidos, el levantamiento del bloqueo a sus puertos y buques y la posibilidad de volver a vender petróleo en los mercados internacionales.

A cambio, Irán plantea la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos para el transporte mundial de crudo.

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