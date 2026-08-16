Protestaron frente al Madison Square Garden contra el uso del reconocimiento facial

Una protesta se llevó a cabo el viernes frente al Madison Square Garden en Nueva York para protestar contra el uso de tecnología de reconocimiento facial en el recinto y exigir a los legisladores que establezcan restricciones a la recopilación y utilización de datos biométricos.

Los manifestantes y organizaciones defensoras de la privacidad cuestionan la manera en que el MSG utiliza la información obtenida mediante estos sistemas y advierten que la tecnología puede emplearse para identificar y excluir selectivamente a personas de sus instalaciones.

La concejala Shahana Hanif y otros activistas que se oponen a lo que consideran un uso excesivo de las cámaras de vigilancia en la ciudad respaldan una legislación que prohibiría el reconocimiento facial y otras tecnologías biométricas en establecimientos comerciales y de entretenimiento, incluidos el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall, ambos administrados por empresas vinculadas al empresario James Dolan.

Michelle Dahl, del Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia, acusó a Dolan de ampliar durante años el uso de sistemas de reconocimiento facial para identificar a personas que ingresan a sus recintos y restringir el acceso a quienes considera indeseables.

Dahl recordó el caso de una madre a quien se le negó la entrada al Radio City Music Hall debido a que trabajaba para un bufete de abogados involucrado en un litigio contra Dolan. La activista aseguró que la mujer acudía al recinto para acompañar a un grupo de Girl Scouts y no representaba una amenaza para la seguridad.

Hanif impulsa una iniciativa legislativa que prohibiría la recopilación de datos biométricos, mientras que otra propuesta establecería restricciones para que los propietarios de establecimientos tampoco puedan utilizar esa información.

Las medidas, no obstante, enfrentan oposición, particularmente de pequeñas empresas que consideran que estas herramientas pueden contribuir a prevenir delitos. Además, las autoridades policiales utilizan habitualmente imágenes de cámaras de vigilancia para identificar a sospechosos de delitos graves.

Los defensores de una prohibición sostienen que el problema en el MSG va más allá de la privacidad y cuestionan que el reconocimiento facial se utilice de manera selectiva. Como ejemplo, señalaron que las cámaras de vigilancia del recinto permanecieron apagadas durante la boda de la cantante Taylor Swift.

“Está claro que esta tecnología no es realmente tan necesaria para la seguridad”, afirmó Dahl.

Evan Greer, de la organización Fight for the Future, aseguró que el proyecto de ley está ganando respaldo dentro del Ayuntamiento de Nueva York y defendió la necesidad de limitar la recopilación de información biométrica.

“No deberías tener que renunciar a tus datos biométricos confidenciales para entrar en el supermercado, recoger a tus hijos del colegio o ir a ver un concierto increíble en el Madison Square Garden”, dijo Greer.

Los activistas también advierten sobre los riesgos que supone almacenar grandes cantidades de información biométrica, particularmente ante posibles filtraciones o ataques informáticos.

Un portavoz del recinto comparó el reconocimiento facial con la capacidad humana de identificar a otras personas. “Las personas se han reconocido mutuamente desde el principio de los tiempos; simplemente lo hacemos electrónicamente”, señaló.

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