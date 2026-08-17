Creador de “The Pitt” habla sobre el reto que fue escribir la segunda temporada

Todo el equipo de “The Pitt” llegará a la próxima ceremonia de los Premios Emmy como la serie más nominada de la edición, un logro que alcanzaron con su segunda temporada. En una reciente entrevista, su creador, R. Scott Gemmill, habló sobre el reto que significó crear esa nueva temporada tras el éxito sorpresivo de la primera parte.

Gemmill parece estarse preparando para la entrega de premios que se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, por lo que tuvo una conversación con “The Hollywood Reporter” en la que también menciona su sorpresa por haber obtenido más nominaciones que la primera vez.

Con la primera temporada de la serie, Gemmill alcanzó 13 nominaciones y ahora, con su segunda temporada, logró 25 nominaciones. Sobre la cifra, el creador y productor ejecutivo de “The Pitt”, dice: “Las nominaciones de la primera temporada fueron una gran sorpresa, y nos sentimos muy satisfechos y emocionados. Esta temporada, para ser sincero, solo esperaba que no nos ignoraran”.

Al final, la cantidad de nominaciones lo ha sorprendido. Entre las 25 nominaciones, se incluye la de Mejor Serie Dramática.

¿Fue un reto escribir la segunda temporada de “The Pitt”?

Con el estreno de la primera temporada de “The Pitt”, R. Scott Gemmill no esperaba el éxito que alcanzó tras su estreno en HBO. Eso hizo que continuar con la historia para una nueva temporada supusiera un reto para él y todo el equipo, incluyendo al elenco encabezado por Noah Wyle.

En la entrevista con “The Hollywood Reporter”, el productor explicó: “La segunda temporada tuvo un par de desafíos. Uno es que lo que pusiste en juego en la primera temporada, ahora te quedas con eso. Luego, creo que las expectativas: el programa obtuvo tanto reconocimiento y notoriedad; eso nos puso un poco bajo la lupa y tuvimos que demostrar que no fue solo una casualidad”.

También ha dejado claro que, pese a todo el desarrollo del personaje principal de la serie, la historia también seguirá teniendo continuidad gracias al contexto actual en el que se desarrolla. Apunta: “Siempre habrá grandes historias y problemas sociales que llegarán a la sala de emergencias que vale la pena contar”.

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