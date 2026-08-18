Al menos 152 agentes de ICE y CBP tienen historial de delitos sexuales y violencia

Un nuevo reporte revela a “lo peor de lo peor”, es decir, a 152 agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que tienen historial de delitos sexuales y violentos, pero aún así operan en acciones migratorias.

Lynn Tramonte, directora ejecutiva de la Alianza de Inmigrantes de Ohio, organización responsable del reporte, destacó amenazas que agentes propinaron a sus propias parejas sentimentales.

“Todas y cada una de las mujeres de tu linaje no son más que unas asquerosas y gordas [insulto]. Deberían degollarlas a todas”, expresó David Brouillette en un mensaje de voz a su exesposa Ashley. Él fue quien disparó a muerte a Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine.

Tramonte destacó como ejemplo la forma en que estos agentes han actuado contra sus propias familias y cómo actuarían en operaciones migratorias.

“Si ese es el tipo de cosas que dicen a las personas que afirman haber amado, ¿cómo creen que van a actuar con las personas sobre las que sienten que tienen poder en la comunidad?”, expuso Tramonete en una conferencia de prensa virtual.

Agregó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pudo evitar la contratación de personas como Brouillette, ya que su comportamiento ha quedado registrado en el sistema judicial estadounidense.

“Y la información sobre ellos, la forma en que hablan con sus familiares, todo eso estaba disponible para los investigadores de antecedentes cuando estos agentes estaban solicitando para estos trabajos, algo no cuadra”, lamentó Tramonte.

El reporte incluye un análisis de 152 casos que confirma las acciones de violencia sexual, depredación de menores y abuso de autoridad.

“De los 152 individuos incluidos en estos datos, 131 (86.2%) fueron acusados o condenados por delitos sexuales, y 85 (55.9%) fueron acusados o condenados por crímenes dirigidos a menores”, se indica. “En conjunto, 78 individuos (51.3%) fueron acusados o condenados por delitos sexuales contra menores, la categoría más grande de la lista”.

Agrega que el 90% de esos delitos fueron “formas de violencia de género y violencia sexual”, incluida abuso sexual infantil y violencia doméstica. Hay un 10% restante son casos de “homicidios cometidos en el ejercicio de sus funciones y en violaciones de derechos civiles o de uso excesivo de la fuerza contra inmigrantes o personas que se creía que eran inmigrantes”.

El problema aumenta con Trump

Las estadísticas del reporte indican que los casos documentados son, en su mayoría, entre 2025 y 2026 –con la administración del presidente Donald Trump–, ya que representan el 23.7% de toda la lista.

“El 2025 registró 14 casos, y 2026 ya ha registrado 22, con más de cuatro meses por delante”, se advierte.

En comparación con 2024, con el gobierno de Joe Biden, la cifra de incidencia fue de 11 casos, el número más alto de los años previos.

Uno de los casos es el de Ronald Anthony Burgos Aviles, un agente de CBP en Texas, quien asesinó a su pareja y al hijo de un año de edad de ella.

Mientras Samuel Saxon, un antiguo supervisor de ICE en Cincinnati, Ohio, tiene un largo historial de violencia doméstica “incluyendo estrangulamiento y huesos rotos”.

Los latinos también ejercen violencia

El análisis indica que el 45.4% (69) de los agentes en la lista de lo “lo peor de lo peor” son blancos, mientras el 44.7% son latinos (66), afrodescendientes 3.9% (6) y AAPI 2.6% (4).

Uno de los casos es Juan David Ortiz, agente de la CBP en Texas, un asesino serial condenado por homicidio capital tras asesinar a cuatro trabajadoras sexuales.

Los estados con más casos son Texas (47), Arizona (30), California (20), Florida y Nueva York, con siete cada uno, así como Michigan con seis cada uno.

La Patrulla Fronteriza tiene, con diferencia, el mayor número de casos con 121, contra 28 de ICE, pero Tramonte advierte las diferencias de años en que las agencias han operado.

“ICE no existía antes de 2003, y las tácticas que usa ahora no son las mismas que usaba cuando era INS (otra oficina migratoria)”, indicó Tramonte. “El 45% de estos delitos no se tratan solo de acusaciones […], se trata simplemente de demandas presentadas en tribunales civiles. Se trata de delitos que fueron procesados ​​o imputados”.