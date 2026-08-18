Amazon compra miles de libros, los escanea para entrenar su IA y después los destruye

Amazon estaría comprando grandes cantidades de libros físicos, incluidos ejemplares antiguos y usados, para escanearlos y utilizar su contenido en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Una investigación reciente reveló que, después del proceso, los libros son destruidos.

Una investigación siguió el recorrido de unos 1,000 libros

De acuerdo con Inc., una investigación de 404 Media rastreó un pedido de aproximadamente 1,000 libros realizado a través de Biblio, una plataforma especializada en ejemplares usados y raros.

Para conocer el destino de la compra, 404 Media trabajó con un librero que recibió el pedido y colocó un AirTag dentro de uno de los libros.

El dispositivo permitió seguir el recorrido hasta un almacén de Amazon identificado como LAS8, ubicado en North Las Vegas, Nevada.

En ese complejo funciona una operación llamada VGT3, donde los libros son escaneados para entrenamiento de inteligencia artificial, según la investigación.

Inc. informó que el proceso implica retirar o cortar las encuadernaciones para poder digitalizar las páginas. Una vez escaneados, los ejemplares físicos son destruidos.

Amazon confirmó a Inc. que efectivamente compra libros para apoyar el desarrollo de sus productos.

“Amazon compra libros a través de canales comerciales para ayudar a desarrollar y mejorar los productos y servicios que utilizan nuestros clientes”, declaró un portavoz de la compañía.

Sin embargo, Amazon no respondió cuántos libros ha adquirido mediante este programa, cuándo comenzó exactamente, qué productos utilizan el material escaneado ni si existe algún mecanismo para evitar la destrucción de libros raros o difíciles de reemplazar.

Las compras inusuales habrían comenzado al menos en 2024

La práctica no parece ser reciente. Inc. encontró registros de vendedores que desde septiembre de 2024 reportaban grandes pedidos enviados al mismo almacén LAS8 en Nevada.

En una conversación dentro de los foros de vendedores de Amazon, un comerciante aseguró haber recibido 68 pedidos de un solo comprador.

Otro informó que recibió 48 órdenes alrededor de las 4 a.m., todas correspondientes a títulos publicados por editoriales universitarias.

Un tercer vendedor señaló que la misma cuenta le compraba libros todos los días.

Ante las dudas de los comerciantes, un representante de Amazon en el foro indicó que el equipo de la empresa investigaría las operaciones. Posteriormente informó que había confirmado la validez de estos pedidos.

El destino de los libros genera nuevas preguntas

La investigación pone atención no solamente en el uso de material impreso para entrenar inteligencia artificial, sino también en lo que ocurre con los ejemplares después de ser digitalizados.

Algunos de los pedidos provienen de mercados de segunda mano y de libros raros, lo que abre interrogantes sobre la posibilidad de que copias escasas terminen destruidas durante el proceso.

Amazon no explicó a Inc. si diferencia entre ejemplares comunes y aquellos que pudieran tener valor especial por su rareza.

Tampoco detalló qué sistemas de inteligencia artificial están siendo entrenados con el contenido obtenido ni cuánto material ha sido procesado hasta ahora.

Lo que sí muestra la investigación es que la operación tendría al menos dos años de actividad documentada: los primeros reportes localizados por Inc. se remontan a 2024, mientras que el rastreo más reciente permitió vincular directamente un pedido de cerca de 1,000 libros con la instalación de escaneo de Amazon en Las Vegas.

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