Amazon Pharmacy lanza medicamentos para bajar de peso desde $50 al mes: quién puede acceder

Amazon Pharmacy anunció este jueves 6 de agosto de 2026 que ofrecerá medicamentos para bajar de peso como Wegovy y Zepbound por $50 al mes para beneficiarios elegibles de Medicare, como parte del programa federal GLP-1 Bridge.

La iniciativa busca ampliar el acceso de las personas con recursos limitados a estos tratamientos, cuyo costo sin cobertura supera los $1,000 mensuales, aunque los programas de autopago de los fabricantes lo reducen a un rango de $149 a $449 según el medicamento y la dosis.

Para muchos beneficiarios de Medicare, estos precios se habían convertido en un obstáculo para mantener el tratamiento. Ahora, quienes cumplan los requisitos podrán acceder a los fármacos con un costo mucho menor hasta que concluya la iniciativa a finales del 2027.

¿En qué consiste el programa Medicare GLP-1 Bridge?

El programa denominado Medicare GLP-1 Bridge es una medida temporal de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que arrancó el 1 de julio de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. Bajo este esquema, laboratorios como Novo Nordisk y Eli Lilly acordaron surtir los medicamentos a un precio neto de $245 por mes, de los cuales Medicare cubrirá $195 y el paciente, solo $50.

Amazon Pharmacy automatizará la verificación de elegibilidad, la autorización previa y la facturación, además de ofrecer entrega a domicilio o recogida en tienda para acelerar el acceso a las medicinas.

“Queremos asegurarnos de que nada se interponga: sin papeleo confuso, sin retrasos en la autorización previa, sin esperas en el mostrador de la farmacia. Una vez que el médico envía la receta, nosotros nos encargamos del resto y entregamos el medicamento en la puerta del paciente”, indicó Tanvi Patel, vicepresidenta y gerente general de Amazon Pharmacy.

¿Quién puede acceder al beneficio de medicamentos por $50?

No todos los beneficiarios de Medicare califican automáticamente. El gobierno federal estableció una serie de requisitos para acceder al programa:

Tener cobertura de Medicare Parte D (plan independiente o plan de salud con cobertura de medicamentos)

No padecer diabetes tipo 2, apnea del sueño moderada a severa ni enfermedad hepática grasa

Ser mayor de 18 años y tener un Índice de Masa Corporal (IMC) de 35 o más, o un IMC de 30 con hipertensión difícil de controlar o enfermedad renal crónica en etapa 3a o superior, o un IMC de 27 con prediabetes, infarto o embolia previos

De acuerdo con KFF, aproximadamente 3.8 millones de beneficiarios de la Parte D podrían calificar para este programa, lo que representa una fracción significativa del universo de Medicare. Quienes ya reciben cobertura de GLP-1 a través de su plan Parte D para otra condición aprobada quedan excluidos del Bridge.

¿Qué medicamentos están cubiertos con este programa?

El programa incluye tres tratamientos específicos, pero deja fuera a otros muy conocidos. Esto puede generar confusión entre quienes usan Ozempic o Mounjaro y esperaban el mismo descuento.

Cubiertos: Wegovy (inyección y tableta), Foundayo (tableta) y Zepbound KwikPen

Wegovy (inyección y tableta), Foundayo (tableta) y Zepbound KwikPen No cubiertos: Ozempic, Mounjaro y las presentaciones de Zepbound en vial de dosis múltiple

Ozempic, Mounjaro y las presentaciones de Zepbound en vial de dosis múltiple Solo se autorizan suministros de 28 o 30 días; no se cubren surtidos de 90 días ni agujas para pluma

Lo que debe hacer el paciente para inscribirse

El trámite requiere la participación del médico tratante. Primero, el doctor debe confirmar que el paciente cumple los criterios clínicos y enviar la receta a la farmacia indicando el diagnóstico de obesidad. Después, la farmacia solicitará el número de Medicare para verificar la elegibilidad y tramitar la autorización previa, que normalmente se resuelve en 72 horas.

Una vez aprobado el primer surtido, los siguientes no requieren nueva autorización mientras el paciente continúe con el mismo medicamento, aunque cambie la dosis. Cambiar de un fármaco a otro, en cambio, sí obliga a repetir el proceso de verificación.

El programa establece que este pago de $50 no cuenta hacia el deducible ni hacia el límite anual de gastos de bolsillo de Medicare, ya que el Bridge opera de forma separada a la cobertura regular de la Parte D.

Novo Nordisk celebró la expansión de acceso a través de un comunicado oficial: “Para muchos adultos mayores que viven con obesidad, este es un momento que ellos y sus familias han estado esperando. El programa Medicare GLP-1 Bridge ofrece un nuevo camino accesible hacia un tratamiento aprobado por la FDA que antes no estaba cubierto”, afirmó Jamey Millar, vicepresidente ejecutivo de Operaciones en EE.UU. de Novo Nordisk.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la venta de medicamentos contra la obesidad por $50 mensuales

¿Cuánto pagaré exactamente por el medicamento bajo este programa?

Pagarás $50 por un suministro de un mes, sin importar tu nivel de ingresos, y ese monto no se aplica a tu deducible.

¿Necesito diabetes para calificar?

No. El programa es exclusivamente para pérdida de peso; si tienes diabetes tipo 2 diagnosticada, quedas descalificado del Bridge.

¿Puedo usar Ozempic con este beneficio?

No. Ozempic y Mounjaro no forman parte del programa; solo Wegovy, Foundayo y Zepbound KwikPen están incluidos.

¿Qué pasa si mi plan Parte D ya cubre el GLP-1, pero con un copago más alto?

No puedes usar el Bridge en ese caso. El programa aplica únicamente cuando tu plan no cubre el medicamento para pérdida de peso.

¿Hasta cuándo estará disponible este beneficio?

El programa corre hasta el 31 de diciembre de 2027, tras haber sido extendido de su duración original de seis meses.

¿Puedo tramitarlo directamente con Amazon Pharmacy?

Sí. Amazon Pharmacy permite agregar el plan Bridge al perfil de seguro del paciente e intentará facturar automáticamente los surtidos elegibles.

Conclusión

El costo de $50 en medicamentos elegibles es un alivio en la carga financiera de miles de familias con recursos limitados beneficiarias de Medicare, aunque sea solo un programa temporal. Sin embargo, su continuidad dependerá de los resultados de la demostración y de negociaciones futuras con las farmacéuticas.

Quienes no cumplan hoy los criterios clínicos de IMC o condiciones asociadas deberán seguir pagando precios de mercado, por lo que conviene consultar con el médico de cabecera antes de que cambien las reglas del programa.

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