EE.UU. y Canadá negocian a contrarreloj para evitar aranceles de hasta 50% que encarecerían tus compras

Los gobiernos de Canadá y Estados Unidos aceleran conversaciones de última hora para evitar que entren en vigor aranceles de hasta 50% sobre $20,000 millones en productos canadienses, a partir del primer minuto del miércoles 19 de agosto. De entrar en vigor, estas tarifas encarecerían gravemente el costo de importaciones canadienses como automóviles, alcohol, lácteos y otros bienes para los consumidores estadounidenses.

El reloj corre en ambas direcciones: Washington busca concesiones en automóviles, lácteos y alcohol, mientras Canadá exige alivio para sectores como el acero, aluminio y madera blanda, cuyos costos también son relevantes para la construcción de viviendas en Estados Unidos. Si las negociaciones fracasan, las empresas podrían trasladar parte de esos costos a los consumidores en las próximas semanas, generando nuevas afectaciones al consumo y la inflación.

¿Qué hay detrás del ultimátum arancelario de Trump?

El presidente Donald Trump ordenó estos nuevos aranceles invocando la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, herramienta que nunca se había aplicado, pero permite imponer aranceles de hasta 50% sin investigación previa ni límite de tiempo y cubre más de 550 fracciones arancelarias, entre ellas cemento, muebles, joyería, textiles y bebidas alcohólicas.

De acuerdo con Reuters, los aranceles tendrían impacto en aproximadamente $20,000 millones de dólares en exportaciones canadienses, cerca del 5% de todas las mercancías que Canadá vende a Estados Unidos. Trump justificó la medida acusando a Canadá de “discriminar” exportaciones estadounidenses como automóviles, alcohol y quesos, entre otros.

Una cifra que afectaría millones de compras para los estadounidenses

En 2025, casi el 72% de las exportaciones canadienses tuvieron como destino los Estados Unidos, lo que expone a millones de consumidores a un encarecimiento inmediato si la medida sigue adelante, ya que en la mayoría de los casos, los importadores estadounidenses terminarían trasladando el costo adicional al consumidor final.

“No creo que ninguna de las dos partes realmente quiera que estos aranceles entren en vigor”, afirmó Ryan Majerus, socio de la firma King & Spalding y exfuncionario de comercio estadounidense. Según Majerus, hay “un fuerte impulso de ambos lados para encontrar una salida” antes de la fecha límite.

Lo que Washington exige y lo que Canadá pone sobre la mesa

Estados Unidos busca que Canadá compre más equipo militar estadounidense, incluidos cazas F-35, y participe en el sistema antimisiles ‘Golden Dome’, además de conseguir un mayor acceso a minerales críticos. A cambio, el gobierno canadiense pide reducir los aranceles sobre acero, aluminio y madera, aunque fuentes citadas por CBC indican que Estados Unidos no muestra interés en discutir la madera, una de las exportaciones más importantes que tiene este país.

Por su parte, Canadá ofrecería eliminar sus aranceles a los autos estadounidenses y flexibilizar cuotas en lácteos, mientras busca que regrese el alcohol estadounidense a los anaqueles provinciales. Una fuente gubernamental canadiense señaló a Reuters que las conversaciones “avanzaban bien” y que Estados Unidos también deseaba cerrar un acuerdo antes del 19 de agosto.

¿Por qué Canadá no puede simplemente ceder?

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reconoció que las negociaciones no han sido fáciles. “Estamos negociando”, declaró este lunes. “Las negociaciones son muy intensas y delicadas. No es momento de hablar de las negociaciones en público”.

Si su gobierno cede demasiado, tendría un duro costo político. “El gobierno de Canadá no puede parecer que simplemente se somete a las exigencias de la administración Trump”, advirtió Daniel Béland, profesor de ciencia política en la Universidad McGill.

Béland añadió que no lograr un beneficio recíproco “probablemente generaría un fuerte rechazo” y dejaría a Canadá “más vulnerable”. Incluso, el sindicato Unifor sugirió que el gobierno “no debería ofrecer ninguna concesión”.

¿Qué pasará con las importaciones canadienses para los consumidores?

Quienes compran vehículos, licores importados o lácteos de origen canadiense en Estados Unidos deben anticipar posibles ajustes de precio si el arancel entra en vigor. Si bien las negociaciones buscan evitar una tarifa de 50%, ambos países podrían confirmar un arancel más bajo que, de cualquier forma, incrementaría los precios de los productos finales.

Comparar precios antes de una compra grande y revisar el origen del producto puede representar un ahorro real. Quienes trabajan en construcción también deben prestar atención ante un posible aumento en materiales como madera y aluminio.

El dato que puede cambiar todo antes de la medianoche

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunió el lunes con el ministro canadiense Dominic LeBlanc, en el tercer encuentro en tres semanas. LeBlanc se mostró reservado: “El trabajo continúa. Seguimos haciendo nuestro trabajo”, declaró.

Greer había adelantado la postura estadounidense en la Feria Estatal de Iowa: “Si un país toma represalias contra nosotros, obviamente no lo vamos a tolerar. Tendremos que actuar. Mi impresión es que los canadienses quieren tener un enfoque más conciliador, pero ya veremos”. Un solo desacuerdo podría activar el arancel completo tan pronto como pasada la medianoche.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los aranceles a importaciones canadienses

¿Cuándo entrarían en vigor los aranceles del 50% a Canadá?

Al primer minuto de este miércoles 19 de agosto de 2026, salvo que se alcance un acuerdo antes.

¿Qué productos canadienses se verían afectados?

Automóviles, alcohol, quesos y lácteos, cemento, muebles, joyería, textiles y palos de hockey, entre más de 550 categorías.

¿Cuánto dinero está en juego?

Aproximadamente $20,000 millones de dólares en exportaciones canadienses, cerca del 5% de sus ventas totales a Estados Unidos.

¿Quién paga realmente el costo de estos aranceles?

Los importadores estadounidenses, pero suelen trasladarlo al consumidor final mediante precios más altos.

¿Por qué Canadá no acepta simplemente las condiciones de EE.UU.?

Ceder sin beneficios recíprocos podría debilitar políticamente al gobierno de Carney frente a su población, ya que afectaría a varias industrias estratégicas de su país.

¿Qué pide Canadá a cambio de sus concesiones?

Alivio en los aranceles estadounidenses sobre acero, aluminio y madera blanda canadiense.

Conclusión

Si las negociaciones no logran algún acuerdo, millones de consumidores estadounidenses podrían enfrentar precios más altos en semanas, mientras un round de represalias canadienses añadiría presión sobre sectores como la vivienda.

El desenlace de las próximas horas definirá si la disputa termina en un alivio pasajero o en una nueva fase, más costosa, de la guerra comercial.

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