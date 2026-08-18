FC Barcelona anuncia el fichaje de Rodri desde Manchester City por $70 millones de dólares

Este martes el FC Barcelona hizo oficial su mejor y más mediático fichaje hasta ahora esta temporada. El Balón de Oro del Mundial 2026, Rodri, llegó al club condal proveniente del Manchester City por $70 millones de dólares.

La operación, con cifras elevadas para un jugador con solo un año de contrato restante, incluye una prima que podría alcanzar los $19 millones de dólares gracias a las cláusulas adicionales por objetivos futbolísticos.

El mediocampista de 30 años firmó un acuerdo de cuatro temporadas, de acuerdo con reportes de la cadena ESPN. “Rodri se ha unido al Barcelona, sujeto a la autorización internacional, poniendo fin a un magnífico y exitoso período de siete años en el Etihad”, así anunció el City en redes sociales la salida del jugador.

Rodri has joined Barcelona, subject to international clearance, bringing to an end a magnificent and success-laden seven-year spell at the Etihad. pic.twitter.com/r6kcAhuKQO — Manchester City (@ManCity) August 18, 2026

Quality, precision and control.

Rodri culer. ??? pic.twitter.com/HwsTh3h1fY — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

FC Barcelona le roba fichaje al Real Madrid

Tras el Mundial, donde Rodri fue el mejor jugador y se proclamó campeón en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el Real Madrid fue al acecho para hacerse con un mediocampista metrónomo, perfil que no tiene desde Toni Kroos.

Sin embargo, el FC Barcelona se metió en la negociación y, una vez el jugador conoció el interés del Barca, desechó todos los contactos con el Madrid.

Madrid y Barca se han robado fichajes en este mercado de pases. Antes de que los catalanes se llevaran a Rodri, los blancos levantaron hasta cuatro operaciones al FC Barcelona.

Antes del Mundial, la prensa en Cataluña aseguraba que Dumfries, Diomandé, Cucurella y Bernardo Silva estaban en la agenda del FC Barcelona. Siendo este último, el jugador portugués, uno por el que el club condal llegó más lejos.

Sin embargo, en pleno Mundial, todos fueron firmados por el Real Madrid semana tras semana. El último y único que fichó fuera del plazo mundialista fue Diomandé.

El FC Barcelona no ha tenido un mercado de pases muy brillante. Los catalanes han destacado más por sus salidas que por sus entradas. A la marcha de Lewandowski al Chicago Fire hay que sumar la de Ferran Torres al PSG y la de Ronald Araújo al Liverpool.

En su lugar, la institución ha fichado a Anthony Gordon, extremo inglés llegado desde Newcastle por unos $80 millones de dólares. También a Karim Adeyemi, atacante alemán procedente del Borussia Dortmund por una operación cercana a los $30 millones. Asimismo, Jesse Bisiwu, joven extremo belga‑ghanés, fichado del Brujas por $10 millones.

El capitán de la selección española, Balón de Oro en 2024, militaba en el City desde la temporada 19-20, con Pep Guardiola en el banquillo.

Con los Citizens, Rodri ganó la Champions League, cuatro Premier League, un Mundialito de Clubes, entre otros trofeos. Vuelve a España, tras haber jugado y debutado con el Atlético de Madrid.



Sigue leyendo:

· Barcelona y el Manchester City alcanzan un principio de acuerdo por el traspaso de Rodri

· PSG logra un principio de acuerdo con el Barcelona por el fichaje de Ferran Torres por $57 millones

· Sergio Busquets vuelve al FC Barcelona como entrenador asistente