Hayden Panettiere realizó una campaña de PETA dos semanas antes de morir: “Podemos acabar con esto”

Uno de los últimos proyectos que realizó la actriz Hayden Panettiere antes de su inesperado fallecimiento fue una campaña para Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) en defensa de la liberación de delfines y ballenas que se encuentran en cautiverio en parques acuáticos.

La actriz de “Heroes” y “Nashville” se sumó a la campaña para pedir la liberación de los animales marinos que se encuentran en cautiverio. “Imagínate pasar toda tu vida en una bañera. Así es como viven los delfines y las ballenas en tanques diminutos en parques de atracciones marinas. Podemos acabar con esto, tú y yo”, dice en un video dentro de una bañera. “¿Pueden imaginar su frustración, su trauma, su depresión? Todo lo que es importante y crucial para su bienestar les es arrebatado”, agrega Panettiere en el video.

PETA publicó el video de Panettiere de manera póstuma y, según dijo la organización a The Hollywood Reporter, la campaña fue grabada dos semanas antes de la muerte de la actriz.

“Hoy, en homenaje a la vida y al legado de compasión de Panettiere, PETA comparte el anuncio y el emotivo vídeo que anima a todos a honrar su memoria haciendo lo que ella pedía: negarse a comprar una entrada para cualquier instalación que condene a estos animales sensibles a un pequeño tanque de hormigón”, declaró la organización de defensa de los derechos de los animales en un comunicado.

PETA impulsa una campaña en contra del cautiverio y maltrato de animales acuáticos en los parques SeaWorld de Estados Unidos. En la campaña protagonizada por Panettiere, la actriz finaliza diciendo: “Prométete hoy mismo no volver jamás a un parque marino que mantenga a los delfines en cautiverio extremo. Juntos podemos acabar con esta crueldad”.

Desde su adolescencia, Panettiere ha sido una firme defensora de los derechos de los animales. Su momento más memorable fue en 2007, cuando participó en una protesta pacífica junto con otros activistas en Taiji, en Japón. La actriz remó en una tabla de surf hacia la cala de Taiji para interponerse entre los pescadores y un grupo de delfines que iban a ser cazados. Este momento quedó registrado en el premiado documental “The Cove”, ganador del Oscar.

Hayden Panettiere fue hallada sin vida a sus 36 años en un complejo de apartamentos en Greenville. Panettiere logró una destacada carrera actoral. Además de participar en “Nashville” y “Heroes”, la actriz participó en otros proyectos como “Bring It On: All or Nothing” (2006), “Ice Princess” (2005), “I Love You, Beth Cooper” (2009), “Scream 4” (2011) y “Scream VI” (2023), entre otras.

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