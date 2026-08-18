Jamal Musiala revela la enfermedad que le causó los desmayos en los partidos del Bayern Múnich

La salud del futbolista alemán Jamal Musiala generó inquietud luego de que sufriera dos desmayos durante partidos amistosos en apenas tres días.

La figura del Bayern Múnich eligió contar en primera persona qué le sucede y aclaró que la causa de sus episodios se relaciona con una disfunción neurológica que produce lo que se conoce como crisis de ausencia.

Estas crisis, a menudo poco comprendidas fuera del ámbito médico, provocan desconexiones breves y repentinas en la conciencia, sin señales físicas evidentes ni consecuencias graves inmediatas.

La explicación del hábil futbolista de 23 años y la información de especialistas ayudan a entender de qué se trata este diagnóstico, cómo se manifiesta y qué implicancias tiene para la vida diaria de quienes conviven con este tipo de episodios.

musiala collapsed again on the pitch 6 minutes after coming on ? pic.twitter.com/5jBdxepdpZ — Yaya (@yaya_forreal) August 18, 2026

Diagnóstico y testimonio del caso de Jamal Musiala

Musiala se desmayó dos veces durante partidos amistosos del Bayern Múnich. En una carta publicada en su cuenta de Instagram, el deportista explicó: “Me han detectado ausencias temporales y breves, pero que se pueden tratar bien, y que se deben a una disfunción neurológica. Estas ausencias pueden provocar situaciones como las que ocurrieron recientemente, por ejemplo, contra el Leipzig o ahora en Heidenheim”.

El jugador remarcó que, aunque los episodios pueden parecer preocupantes, forman parte de su vida diaria y que recibe tratamiento médico especializado.

“Lo importante es que no existe ningún riesgo adicional para mi salud. En estrecha coordinación y en diálogo regular con los expertos, ha sido mi deseo personal afrontar este desafío y, con la autorización de los especialistas en neurología, seguir dedicándome a lo que más me ayuda en la recuperación: simplemente vivir mi día a día y continuar jugando al fútbol, que es mi pasión”, detalló.

Recibiendo tratamiento

Musiala, que disputó la reciente Copa del Mundo, remarcó que el club alemán y su entorno lo acompañan y que confía en el tratamiento: “Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible y me siento muy optimista. El FC Bayern y mi entorno personal siempre están a mi lado y me apoyan en este camino”.

El jugador solicitó además comprensión y privacidad para que el tema se mantenga en su círculo más cercano, el club y los expertos.

Las crisis de ausencia, también conocidas como ausencias epilépticas o petit mal, son breves episodios de pérdida de conciencia que suelen pasar inadvertidos para el entorno.

De acuerdo con Johns Hopkins Medicine y la Universidad de Harvard, estos episodios se deben a una alteración temporal de la actividad eléctrica cerebral, donde las neuronas envían señales desorganizadas que interrumpen momentáneamente la conciencia.

Las crisis de ausencia suelen durar menos de 15 segundos, no tienden a extenderse por más de 15 minutos, y se presentan sin aviso previo. Son más frecuentes en niños, pero pueden ocurrir en personas de cualquier edad.

?TRENDING: Bayern Munich's Jamal Musiala collapsed on the pitch and Ismael Saibari immediately stepped in. pic.twitter.com/btYIAXeBPd — Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 16, 2026

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