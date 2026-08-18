Nominados a los MTV VMAs 2026: Madonna y Taylor Swift lideran la lista
Madonna tiene 11 nominaciones en los MTV VMAs 2026 mientras que Taylor Swift cuenta con nueve nominaciones
La cantante Madonna lidera la lista de nominaciones en la nueva edición de los MTV Video Music Awards 2026. “La Reina del Pop” encabeza la lista de nominados con un total de 11 nominaciones.
En segundo lugar se encuentra la estrella pop Taylor Swift, quien acumula un total de nueve nominaciones.
Madonna forma parte de la historia de los MTV VMAs, ya que ofreció un magistral show en la primera edición de esta premiación en 1984. La última vez que Madonna lideró las nominaciones fue en 1998, el año en que ganó el premio al video del año por primera vez con “Ray of Light”.
En 1986, Madonna se convirtió en la primera solista femenina en recibir el Video Vanguard Award y acumula 19 victorias competitivas en los VMAs hasta el momento.
La cantante Taylor Swift, quien recientemente ingresó al Salón de la Fama de los Compositores, ostenta el récord junto con Beyoncé de las artistas con más premios ganados en este evento, acumulando un total de 30 “Moon Persons”. Entre sus nominaciones figuran Video del año y Artista del año y, de ganar en una de las categorías en las que está nominada, podría batir el récord de la persona con más premios en la historia de los MTV VMAs.
La lista de artistas con más nominaciones incluye a Ariana Grande y Sabrina Carpenter (con siete nominaciones cada una), Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson (con cinco cada uno), y LISA (con cuatro).
Los MTV VMAs 2026 se celebrarán el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. El evento será transmitido en vivo por CBS a partir de las 7:30 pm ET, con emisión simultánea por MTV y disponibilidad en Paramount+ en Estados Unidos.
La lista completa de nominados
Video del año
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- GENER8ION – “STORM”, con Yung Lean
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter – “Tears”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Artista del año
- Ariana Grande
- Bruno Mars
- Madonna
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Canción del año
- BTS – “Swim”
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – “Golden”
- Madonna y Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
- Olivia Dean – “Man I Need”
- PinkPantheress y Zara Larsson – “Stateside”
- RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
Mejor artista nuevo
- Bella Kay
- CORTIS
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- Sienna Spiro
- Stella Lefty
Mejor colaboración
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T y Malice – “Chains & Whips”
- French Montana y Max B – “Ever Since U Left Me”
- Madonna y Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
- PinkPantheress y Zara Larsson – “Stateside”
- Shakira y Burna Boy – “Dai Dai”
- Teyana Taylor y Lucky Daye – “Hard Part”
Mejor pop
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Charli xcx – “SS26”
- LISA – “Dream”, con Kentaro Sakaguchi
- Olivia Rodrigo – “drop dead”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor hip-hop
- Cardi B, con Kehlani – “Safe”
- Don Toliver – “E85”
- Drake – “Janice STFU”
- Megan Thee Stallion – “LOVER GIRL”
- Travis Scott – “DUMBO”
- Tyler, The Creator – “SUGAR ON MY TONGUE”
Mejor R&B
- Bruno Mars – “I Just Might”
- Chris Brown – “It Depends/Obvious”
- Dave y Tems – “Raindance”
- Justin Bieber – “YUKON”
- Kehlani – “Folded”
- Mariah the Scientist y Kali Uchis – “Is It a Crime”
Mejor alternativa
- Geese – “Taxes”
- mgk y Fred Durst – “FIX UR FACE”
- Noah Kahan – “The Great Divide”
- Olivia Rodrigo – “the cure”
- SOMBR – “Homewrecker”
- Tame Impala – “Dracula”
- twenty one pilots – “Drag Path”
Mejor dance
- Bebe Rexha y Faithless – “New Religion”
- Harry Styles – “Aperture”
- Lady Gaga y Doechii – “RUNWAY”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress y Zara Larsson – “Stateside”
- Slayyyter – “DANCE…”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
Mejor latino
- Anitta con Shakira – “Choka Choka”
- Bad Bunny – “NUEVAYoL”
- Fuerza Regida – “TU SANCHO”
- KAROL G – “Papasito”
- Rosalía, con Yahritza y Su Esencia – “La Perla”
- Ryan Castro, Kapo y GANGSTA – “LA VILLA”
- Shakira y Burna Boy – “Dai Dai”
Mejor K-pop
- BLACKPINK – “JUMP”
- BTS – “SWIM”
- CORTIS – “REDRED”
- KATSEYE – “PINKY UP”
- LE SSERAFIM, con j-hope de BTS – “SPAGHETTI”
- LISA – “Dream”, con Kentaro Sakaguchi
Mejor country
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- Kacey Musgraves – “Dry Spell”
- Lainey Wilson – “Somewhere Over Laredo”
- Luke Combs – “Back in the Saddle”
- Shaboozey – “Cowgirl”
- Stella Lefty – “Boston”
- Tucker Wetmore – “Brunette”
Mejor dirección
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- GENER8ION – “STORM”, con Yung Lean
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Taylor Swift – “Opalite”
Mejor dirección de arte
- Charli xcx – “SS26”
- Lady Gaga y Doechii – “RUNWAY”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress – “Stateside”, con Zara Larsson
- SOMBR – “My Body Isn’t Ready”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor cinematografía
- A$AP Rocky – “PUNK ROCKY”
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- LISA – “Dream”, con Kentaro Sakaguchi
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Shaboozey – “Cowgirl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor edición
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- LISA – “Dream”, con Kentaro Sakaguchi
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor coreografía
- GENER8ION – “STORM”, con Yung Lean
- Harry Styles – “Dance No More”
- KATSEYE – “PINKY UP”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejores efectos visuales
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- JISOO y ZAYN – “Eyes Closed”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress – “Stateside”, con Zara Larsson
- RAYE, con Hans Zimmer – “Click Clack Symphony.”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
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