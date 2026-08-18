Rentar una vivienda de 2 habitaciones ya cuesta hasta $57,000 al año en estas 50 ciudades de EE.UU.

Rentar una vivienda de dos habitaciones en Nueva York puede costar hasta $4,750 al mes, equivalente a $57,000 al año, según un análisis de Zillow y StreetEasy. El problema va mucho más allá de la Gran Manzana: a nivel nacional, el 54.1% de las familias con hijos que rentan ya destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda, una carga que deja menos dinero disponible para comida, gasolina y ahorro.

La presión varía considerablemente según la ciudad. En Orlando, el 68.8% de las familias inquilinas está agobiado por el costo de la vivienda, mientras que en Miami la proporción alcanza el 67%. A nivel nacional, una vivienda típica de dos habitaciones representa un gasto anual de $21,480, aunque en los mercados más caros la diferencia es mucho mayor.

¿Por qué escasea y es más cara la vivienda familiar y qué la encarece?

Según el estudio de Zillow, el problema no es solo de ingresos, sino de oferta: apenas el 37% de las rentas disponibles en julio de 2026 tenía dos habitaciones, y únicamente el 24.4% ofrecía tres o más. Para una familia que necesita espacio, eso reduce las opciones disponibles y eleva los precios.

“Al final, nuestra crisis de asequibilidad es una crisis de oferta”, sostuvo Kenny Lee, economista senior de Zillow y StreetEasy. Lee explicó que, aunque cada vez más inquilinos tienen hijos, “sus opciones de departamentos asequibles de tamaño familiar se mantienen limitadas en la mayoría de los mercados”, lo que “empuja la competencia por vivienda al alza”.

Las 10 ciudades donde más golpea la renta a las familias

De acuerdo con la base de datos de Zillow y StreetEasy, estas son algunas de las ciudades con mayor porcentaje de familias agobiadas por el costo de la renta:

Orlando, FL: 68.8% de familias agobiadas; renta anual de dos habitaciones: $22,128

68.8% de familias agobiadas; renta anual de dos habitaciones: $22,128 Miami, FL: 67% agobiadas; renta anual: $31,200

67% agobiadas; renta anual: $31,200 New Orleans, LA: 66.4% agobiadas; renta anual: $17,400

66.4% agobiadas; renta anual: $17,400 Jacksonville, FL: 63.6% agobiadas; renta anual: $19,116

63.6% agobiadas; renta anual: $19,116 Tampa, FL: 63.4% agobiadas; renta anual: $21,900

63.4% agobiadas; renta anual: $21,900 Hartford, CT: 62.8% agobiadas; renta anual: $24,708

62.8% agobiadas; renta anual: $24,708 Riverside, CA: 60.8% agobiadas; renta anual: $28,800

60.8% agobiadas; renta anual: $28,800 San Diego, CA: 60.1% agobiadas; renta anual: $37,740

60.1% agobiadas; renta anual: $37,740 Los Ángeles, CA: 60.1% agobiadas; renta anual: $36,612

60.1% agobiadas; renta anual: $36,612 Nueva York, NY: 53.4% agobiadas; renta anual: $57,000, la más alta del país

Llama la atención que Miami combine un ingreso familiar relativamente alto, alrededor de $100,000 anuales, con una de las tasas de agobio más severas del país, precisamente porque la renta de dos habitaciones ronda los $2,600 mensuales.

El otro extremo: ¿dónde el dinero rinde más?

No todo el panorama es igual de duro. En San José, California, apenas el 42.5% de las familias inquilinas está agobiada, pese a que la renta anual de dos habitaciones es la más cara del listado, con $47,136 dólares, porque el ingreso familiar mediano ahí supera los $235,000. Algo similar ocurre en San Francisco, con 49.9% de agobio e ingresos familiares medianos de $200,000.

En el otro extremo del costo, ciudades como Oklahoma City ($13,800 anuales), Memphis ($13,560) y Birmingham ($15,600) ofrecen las rentas más bajas del listado, aunque eso no siempre libra a sus familias del agobio financiero, ya que Memphis todavía registra un 58.9% de hogares presionados.

¿Cuánto cuesta rentar una vivienda de dos habitaciones en 50 ciudades?

Nueva York encabeza la lista con una renta anual de $57,000, pero el costo cambia considerablemente según el mercado. Estos son los precios de una vivienda típica de dos habitaciones en las 50 ciudades analizadas por Zillow.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

¿Qué puede hacer una familia hispana ante este panorama?

Para quienes buscan mudarse o renovar sus contratos, la recomendación más común es comparar el porcentaje de ingreso destinado a renta, no solo el precio nominal, ayuda a evitar sorpresas financieras. Si la renta supera el 30% del ingreso familiar, conviene explorar ciudades con mejor relación entre salario e ingreso, negociar el contrato o considerar unidades de menor tamaño en zonas con mayor oferta.

También vale la pena revisar programas locales de asistencia para vivienda, especialmente en metrópolis como Miami, Orlando o Nueva York, donde la brecha entre ingreso y renta es más amplia entre familias hispanas con hijos.

La raíz del problema: faltan casi 5 millones de viviendas

Detrás de estas cifras hay un déficit estructural: Estados Unidos reporta un faltante de 4.7 millones de viviendas, resultado de casi dos décadas de construcción insuficiente, según Zillow. La firma calcula que más de 300,000 terrenos vacíos estaban listados para venta en junio de 2026, equivalentes al 17.4% de todos los listados disponibles para compra.

Construir una sola vivienda en cada uno de esos terrenos reduciría el déficit habitacional en un 6.3%, aunque muchos de esos lotes tienen espacio para más de una unidad, lo que eleva aún más el potencial de todo este espacio que no ha sido aprovechado.

Zillow plantea que reglas de zonificación más flexibles y procesos de permisos más ágiles serían clave para acelerar la oferta de vivienda familiar.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre costos de vivienda en alquiler en EE.UU.

¿Cuánto cuesta rentar una vivienda de dos habitaciones en Estados Unidos?

El costo típico nacional es de $21,480 dólares al año, aunque varía ampliamente según la ciudad, desde $13,560 en Memphis hasta $57,000 en Nueva York.

¿Qué significa estar ‘agobiado por la renta’?

Significa gastar más del 30% del ingreso del hogar en vivienda, el umbral que utilizan Zillow y agencias de vivienda para medir asequibilidad.

¿Qué porcentaje de familias con hijos está agobiado por la renta en EE.UU.?

El 54.1% de las familias inquilinas con hijos menores de 18 años gasta más del 30% de su ingreso en renta.

¿Cuál es la ciudad más cara para rentar dos habitaciones?

Nueva York, con una renta anual de $57,000 dólares, seguida de San José ($47,136) y San Francisco ($38,400).

¿Por qué escasean las viviendas de dos o más habitaciones?

Solo el 37% de las rentas disponibles en julio de 2026 tenía dos habitaciones y apenas el 24.4% tenía tres o más, según Zillow.

¿Cuál es la causa principal de la crisis de asequibilidad?

Un déficit nacional de 4.7 millones de viviendas, producto de años de construcción insuficiente frente a la demanda.

Conclusión

Mientras el déficit de vivienda no se cierre, es probable que más familias enfrenten la disyuntiva entre pagar una renta que absorbe buena parte de su ingreso o mudarse a unidades más pequeñas que no siempre se ajustan a sus necesidades.

La brecha entre ingreso familiar y costo de vivienda seguirá siendo el factor que determine, ciudad por ciudad, cuánto margen real le queda a cada hogar para ahorrar o afrontar imprevistos.

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