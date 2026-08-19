Al Pacino es confirmado en el reparto de la historia de “Maserati: The Brothers”

El director Bobby Moresco se ha dado la tarea de reunir un reparto de lujo para llevar a cabo su proyecto, narrando la historia real detrás del gran éxito de la marca automovilística de la familia italiana “Maserati: The Brothers” y un ícono que fue confirmado por el portal Sensacine es el veterano Al Pacino.

Los rumores de que la estrella de Hollywood de 86 años formaría parte del elenco emergieron desde 2025 y ahora quedó claro que está trabajando en su segunda película junto a Anthony Hoskins, luego de “Misconduct”, trabajo estrenado en 2016.

Sinopsis de “Maserati: The Brothers”

En esta cinta que será estrenada en los próximos meses, el exitoso director ganador de un Oscar contará el verdadero proceso que llevó a la familia Maserati a posicionar una marca que alcanzó un impacto a nivel global, logrando hacerle la competencia a otros grandes de la industria como Ferrari o Lamborghini, habiendo trabajado justamente en esta última empresa previamente con “Lamborghini: The Man Behind the Legend”.

La marca Maserati fue creada en 1914 por tres hermanos: Alfieri, Ettore y Ernesto; en la ciudad de Bolonia (Italia). En la entrega se mostrará el auge del taller familiar desde la innovación mecánica y el automovilismo deportivo. Además de recordar grandes reliquias de los años 20 y 30 de la marca, con réplicas exactas, los procesos complicados y las carreras donde dejaron una huella.

Reparto

Al Pacino se une a un reparto que ya contaba con figuras de la talla del mencionado Hoskins, Jessica Alba, Salvatore Esposito, Michelle Morrone, Lorenzo de Moor y Andy García.

Esposito interpretará a Ettore, Morrone será el visionario y líder Alfieri II, Anthony Hoskins personifica a un banquero y Al Pacino será la figura empresaria que sirva de gran apoyo para los Maserati, Vincenzo Vaccaro.

Al Pacino no detiene su trabajo

A pesar de contar ya con 86 años, Al Pacino sigue demostrando ser un apasionado del séptimo arte como el primer día y cada vez que tiene la oportunidad se une a nuevas producciones.

En 2025, apareció en la cinta “The Ritual” y en el presente año ha sido parte de cinco producciones que están a la espera por estar disponibles en las salas de cine, ratificando que su compromiso con el cine no merma a pesar de su longevidad y que seguirá formando parte de grandes proyectos de la industria.

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