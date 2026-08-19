“La Casa de los Famosos México 4”: Cynthia Klitbo revela entre lágrimas la razón de sus fuertes ronquidos

Antes de que iniciara la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”, Cynthia Klitbo lanzó una advertencia sobre sus ronquidos. No obstante, nadie le prestó atención hasta que les tocó coincidir con ella a la hora de dormir.

De hecho, ese tema tomó tanta relevancia que hizo enojar a la villana de las telenovelas al punto de acusar a ciertos habitantes de hacer bullying en su contra.

Cambio de habitaciones

Durante este lunes, Aldo Rendón tuvo la potestad, gracias a las órdenes de la jefa, de cerrar una habitación y reordenar las otras dos a su gusto. Por lo tanto, decidió cerrar el cuarto que él lideraba (Ibiza).

Aunado a eso, Aldo se fue al cuarto Tulúm y lo ordenó de la siguiente manera: Luis Chaparro, Gema Garoa, Karina Torres, Ese Pérez, Moisés Peñaloza, Memo Schutz, Brianda Deyanara.

Por lo tanto, envió a la habitación Malibú a: Cynthia Klitbo, Masad Altamimi, Mariana Ochoa, Yanet García, Yahir, Ernesto Languardi y Flor Vigna.

Los ronquidos de Cynthia Klitbo siguen atormentando

El detalle es que justamente después de esa modificación, se empezó a comentar nuevamente sobre los ronquidos de Cynthia, debido a que el resto de los habitantes consideran que son muy fuertes y un grupo cree que puede buscar una alternativa para evitarlo. Esas referencias hicieron que Cynthia se molestara al punto de considerar que está sufriendo de bullying dentro de la casa.

“No se preocupen, yo me voy a dormir en la sala. Dejen de hablar de ronquidos. Me siento super discriminada“, señaló la villana de las telenovelas. A eso añadió que está en su derecho de dormir afuera, para que no la sigan molestando a ella respecto a ese tema. Ante esa situación, Yahir le mencionó a Yanet que, como un caballero que es, primero se saldría él a dormir. No obstante, el público decidió que Cynthia fuera la compañera de Geam Garoa, la líder de la semana, en la suite.

¿Cynthia está realmente sufriendo de bullying en la casa?

Lo cierto es que los ronquidos de Klitbo sí han dado mucho que hablar desde que comenzó el reality. Incluso se han hecho muchos chistes al respecto, como el de Ernesto Languardia bromeando sobre no usar el aparato para evitar roncar en la noche.

Aunado a eso, en la habitación Tulum se escucharon ronquidos en la noche y resultó ser Moisés Peñaloza, lo que provocó que el resto de sus compañeros de cuarto se levantaran y comenzaran a hacer bromas comparándolo con Klitbo. “Moisés Klitbo” o “le entró el espíritu de Cynthia“, fueron algunos de los comentarios que realizaron algunos miembros de Tulum.

Los comentarios han hecho que la actriz se enfrente de forma directa con Ese Pérez y Aldo, generando un poco de tensión, pero hasta el momento, la situación no ha pasado a mayores. Rendón y Ese Pérez consideran que no ha sido una situación de bullying y que todos los habitantes de la casa deben aguantar las incomodidades.

Cyntihia Klitbo revela la verdadera razón de sus fuertes ronquidos

Obstinada con la situación, Klitbo reveló la verdadera razón por la cual no puede controlar sus ronquidos y no puede utilizar el aparato que la ayudaría en ese sentido.

La villana de telenovelas confesó que fue víctima de un caso de violencia por una expareja que le rompió la nariz, además de generarle otros fuertes daños, y que todavía no ha logrado operarla por distintas razones, una confesión que realizó entre lágrimas.

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